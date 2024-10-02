ДОМ.РФ: каждый четвёртый застройщик применяет технологии информационного моделирования

По итогам третьего квартала 2024 года доля работающих с технологиями информационного моделирования (ТИМ) застройщиков достигла 26%. Таким образом, уже каждый четвёртый девелопер в стране начал применять ТИМ на этапах проектирования или строительства.

Об этом рассказал руководитель подразделения ТИМ ДОМ.РФ Денис Давыдов в рамках секции «VII Российский форум BIM-технологий. Цифровая вертикаль стройкомплекса: вчера, сегодня, завтра» на Международном строительном форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

«С 1 июля 2024 года строительная отрасль перешла на обязательное внедрение ТИМ в долевом строительстве. С этого момента количество применяющих ТИМ организаций среди девелоперов выросло на 5 процентных пунктов. Мы видим растущий интерес застройщиков к цифровым продуктам, поскольку отрасль уже оценила преимущества цифровизации, которая обеспечивает повышение эффективности всех процессов», – подчеркнул Денис Давыдов.

За три месяца количество регионов, где в строительстве жилья используется ТИМ, увеличилось с 54 до 64. Технологии информационного моделирования (ТИМ) – важный инструмент оптимизации и увеличения эффективности строительства. Благодаря «цифровым двойникам» будущих объектов можно значительно сократить издержки в процессе проектирования и дальнейшей эксплуатации зданий.

«ДОМ.РФ, являясь институтом развития в строительной отрасли, создал цифровую экосистему сервисов для граждан, государства и бизнеса. Ядром этой экосистемы и основой трансформации жилищной сферы выступает Единая информационная система жилищного строительства наш.дом.рф. Сейчас ДОМ.РФ ведёт работу по развитию «Цифрового контроля строительства», подсистемы наш.дом.рф, которая в ближайшем будущем может выполнять функции «единого окна» для взаимодействия застройщика с государством в части размещения информационной модели и её дальнейшей передачи в уполномоченные органы», – отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.