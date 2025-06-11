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На наш.дом.рф появился рейтинг транспортной доступности новостроек столицы

На платформе наш.дом.рф появился рейтинг транспортной доступности московских новостроек. Теперь выбирать жильё на портале стало ещё удобнее.

Благодаря столичному сервису «Узнай про ЖК», который ДОМ.РФ интегрировал в работу платформы наш.дом.рф, пользователи смогут подробно изучить информацию о московских новостройках и их транспортной доступности. Рейтинг можно найти в блоке «Расположение» карточки объекта недвижимости.

«Наш.дом.рф — главный портал страны по жилищному строительству, который аккумулирует информацию о всех новостройках. Теперь жители Москвы при выборе будущего места жительства имеют возможность изучить не только проектную декларацию или фото строительства домов, но и узнать об инфраструктуре ЖК», — сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) Александр Лукьянов.

Сейчас в базе сервиса свыше 500 столичных комплексов, каждый из которых имеет свой рейтинг. Он формируется на основе анализа новостроек по 35 критериям, включая близость метро и остановок городского транспорта, удобство использования личного автомобиля. Также оценивается качество инфраструктуры от застройщика — например, наличие поблизости паркинга или социальных объектов.

«Рейтинг новостроек «Узнай про ЖК» запустили в январе 2023 года. Сегодня им ежемесячно пользуются уже более 500 тыс. человек. Он помог многим горожанам выбрать новое жильё с хорошими транспортными связями. Портал ДОМ.РФ станет ещё одной онлайн-площадкой, на которой можно ознакомиться с рейтингом. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать полезные цифровые сервисы для жителей столицы», — отметил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС) наш.дом.рф создана в 2018 году. На её базе ведётся всесторонний мониторинг рынка жилищного строительства, предоставляются сервисы для покупателей квартир, профильных надзорных ведомств, застройщиков.

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