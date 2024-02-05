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На портале «строим.дом.рф» запущен глоссарий по индивидуальному жилищному строительству

ДОМ.РФ запустил новый раздел суперсервиса «Строим дом» («строим.дом.рф») – «Библиотеку строительства». Он позволяет желающим построить собственный дом понять терминологию и получить инструкции по ряду связанных со строительством тем. Об этом CNews сообщили представители ДОМ.РФ.

Глоссарий библиотеки включает сотни строительных терминов и статей-инструкций. Например, пользователи могут узнать о том, как обслуживать инженерные коммуникации, как воспользоваться гаражной амнистией, как провести канализацию, как застраховать дом, как подключить его к различным сетям и многое другое.

«Мы видим неослабевающий рост спроса на загородный образ жизни и отвечаем на него актуализацией функционала «умного помощника» для людей – мультиформатной цифровой платформы «строим.дом.рф». Она уже объединяет в себе персональные рекомендации, каталог типовых проектов домов, проверенных подрядчиков, ипотечные предложения банков, в том числе кредитный продукт «ИЖС-Подряд» от банка ДОМ.РФ. Сервис будет развиваться по примеру уникальной системы наш.дом.рф, который обеспечивает безопасность покупки жилья в многоквартирных домах. В ЕИСЖС есть вся информация о возможностях решения квартирного вопроса, включая аналитику, меры господдержки и много другое», – сказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

«Библиотека строительства» будет постоянно пополняться новым контентом и разделами – здесь будут размещены различные полезные документы, в будущем появится возможность пройти обучение, чтобы закрепить знания.

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С помощью платформы «строим.дом.рф» можно пошагово пройти все этапы процесса возведения дома – от выбора участка и проекта до подрядчика и ипотечной программы. На портале представлены более 860 проектов индивидуальных жилых домов, размещены данные о 437 подрядчиках со всей России, готовых возвести дом в среднем за четыре месяца при средней цене 7,6 млн руб. На площадке собрана основная аналитика о возведении частного дома в разрезе регионов, запущен ипотечный калькулятор, есть возможность получить персональные рекомендации по строительству. Более 220 тыс. граждан посетили портал в 2023 году и более 12 тыс. граждан воспользовались услугой персональных рекомендаций для строительства дома.

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