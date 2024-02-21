Застройщик «Самолет» выпустил цифровую платформу для управления строительством

Группа «Самолет» выходит на российский рынок ИТ-услуг, на котором планирует занять 30%. Девелопер вложил 3 млрд руб в создание цифровой экосистемы для управления строительством «Самолет 10D».



Девелопер станет вендором

Группа «Самолет» выходит на российский рынок ИТ-услуг с собственной платформой «Самолет 10D», сообщили CNews представители девелопера.

Теперь другие российские девелоперы могут приобрести решения, входящих в цифровую экосистему «Самолета», с полным сопровождением экспертов — от консалтинга до внедрения и настройки бизнес-процессов.

«"Самолет" планомерно занимается цифровизацией и сегодня готов сделать следующий шаг в своем развитии в этом направлении — стать вендором и полноправным игроком на рынке стратегического консалтинга”, — говорится в сообщении компании.

Разработкой платформы «Самолет» занимался с 2019 г. Инвестиции в проект составили порядка 3 млрд руб.

«Сегодня у "Самолета" уже есть два совместных проекта с ТОП-10 застройщиками, а к 2028 г. мы планируем занять до 30% рынка», — заявил Дмитрий Самоходкин, СЕО «Самолет 10D».

Платформа «Самолета»

Платформа «Самолет 10D» предназначена для управления и автоматизации всего строительного цикла. Она включает в себя семь продуктов: «Управление закупками», «Документация», «Качество стройки и приемка квартир»; «Безопасность», «Управление девелопментом», «Проектирование», AI Monitoring.

Заказчикам доступна и комплексная экосистема, и отдельные решения для автоматизации процессов, которые нуждаются в цифровизации.

«”Самолет 10D” — платформа с фактически преднастроенными бизнес-процессами, что позволит сразу решить большинство технологических и процессных вопросов. Многие компании не знают, как начать цифровую трансформацию, а наши специалисты обладают большим практическим опытом и готовы им поделиться”, — сказал Самоходкин.

ИТ для российского строительства

В сентябре 2023 г. представители «Дом.РФ» (финансовый институт развития в жилищной сфере, который реализует государственные инициативы) тоже заявляли о создании специальной платформы, которая помогает управлять проектами по строительству домов.

«Цифровой контроль строительства» (ЦКС) — это облачная подсистема Единой информационной системы жилищного строительства «Наш.дом.рф». Она предназначена для управления строительными проектами, работой с документами и информационными моделями. Система позволяет застройщику получать исходные данные об объекте строительства. Также девелоперы с помощью ЦКС могут контролировать актуальность документации по проекту и соответствие полученной трехмерной модели заданию на проектирование.

В январе 2024 г. CNews писал о том, что Росстандарт утвердил предварительный национальный стандарт требований (ПНСТ) к информационным моделям жилых зданий. Документ был разработан «Дом.рф», он вступил в силу 1 февраля 2024 г. Стандарт будет действовать в течение трех лет — до 2027 г.

С 1 июля 2024 г. использование технологии информационного моделирования (ТИМ) станет обязательным для всех новых проектов жилищного строительства всех застройщиков по всей стране и без него нельзя будет начать строительство ни одного нового жилого комплекса. С 1 января 2025 г. это требование распространится на все девелоперские проекты в области долевого строительства.

По оценке «Дом.рф», внедрение ТИМ в строительстве позволяет сократить бумажный документооборот до 85%, уменьшить сроки обработки документов на 50%, снизить количество ошибок при проектировании на 80% и повысить точность расчета объемов работ на 45%.