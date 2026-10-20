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Группа Самолет Диджитал Девелопмент Самолет 10D
"Ценность перехода к единой цифровой системе: опыт группы Самолет" ДМИТРИЙ САМОХОДКИН, Управляющий партнер. Самолет Технологии. Данные 2025 года
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 27, упоминаний - 54
Группа Самолет и организации, системы, технологии, персоны:
|Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6716 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2914 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1533 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 149 1
|Самоходкин Дмитрий 17 15
|Габец Олег 2 2
|Гвозданный Дмитрий 3 2
|Блинов Артем 8 1
|Гайдуков Александр 1 1
|Дорохов Дмитрий 1 1
|Вербицкая Анастасия 2 1
|Толкачев Максимилиан 1 1
|Голуб-Корженевская Алиса 1 1
|Попов Анатолий 155 1
|Цыганков Дмитрий 38 1
|Волков Алексей 57 1
|Гуревич Александр 7 1
|Козак Николай 216 1
|Газаров Артур 77 1
|Тутубалин Алексей 5 1
|Голубков Дмитрий 3 1
|Белькевич Андрей 28 1
|Позднякова Ксения 25 1
|Голомидов Дмитрий 4 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4284 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.