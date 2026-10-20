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Группа Самолет Диджитал Девелопмент Самолет 10D

Группа Самолет - Диджитал Девелопмент - Самолет 10D
 

"Ценность перехода к единой цифровой системе: опыт группы Самолет"  ДМИТРИЙ САМОХОДКИН, Управляющий партнер. Самолет Технологии. Данные 2025 года

СОБЫТИЯ

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20.10.2026 ИТ-дочка группы «Самолет» мигрировала в Cloud.ru и сократила затраты на проектирование зданий в четыре раза 1
10.09.2025 «Самолет» централизует ИТ-блок для создания единой цифровой платформы девелопера и ускорения внедрения ИИ 3
25.08.2025 На рынке ИТ решений для строительства появилась альтернатива ушедшему Microsoft Project 3
29.07.2025 Проход на стройплощадки по Face ID — группа «Самолет» обновила модуль «10D Пасс» 3
15.07.2025 Группа «Самолет» выпустила обновленное решение по управлению документацией на строительных проектах — модуль «10D СОД» 3
08.07.2025 Новое ИТ-решение «Самолета» помогает оперативно оценить инвестиционный потенциал участка под застройку 3
03.07.2025 «Самолет» оцифровал рабочую документацию в «Гринхилс» 3
23.06.2025 «Самолет» автоматизирует контроль доступа на стройплощадки ГК «Точно» 4
10.06.2025 ИТ-решение «Самолета» обеспечит контроль качества на стройплощадках ГК «ТИС» 2
12.03.2025 «Самолет» реализовал пилотный проект по внедрению нейросети для контроля закупок 1
13.02.2025 «Самолет» перешел на новую систему управления корпоративным контентом компании 1
10.02.2025 ГК «Самолет» выбрала Tangl для визуализации аналитики на основе BIM-данных 1
18.12.2024 «Самолет» автоматизировал процесс приемки готовых квартир в новостройках перед сдачей покупателям 1
24.10.2024 Группа «Самолет» завершила проект по внедрению в «Стройцентр» системы операционного контроля качества строительства 2
27.06.2024 ДОМ.РФ и группа «Самолет» возглавят отраслевой клуб по развитию ИИ в стройотрасли 1
20.06.2024 Группа «Самолет» и интегратор «Системный софт» будут развивать технологическое взаимодействие в сфере цифрового девелопмента 2
19.06.2024 «Самолет» и ФСК заключили соглашение о развитии технологий в строительстве 2
17.06.2024 «Самолет» внедрил в «Стройцентр-Иркутск» решение по контролю качества строительства собственной разработки 3
06.06.2024 Группа «Самолет» и «Сбер» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области ИТ 2
09.04.2024 Группа «Самолет» автоматизировала более 60 внутренних бизнес-процессов с помощью программных роботов 2
20.03.2024 Группа «Самолет» заключила первую сделку по продаже цифровых технологий 2
21.02.2024 Застройщик «Самолет» выпустил цифровую платформу для управления строительством 2
21.02.2024 «Самолет» выходит на рынок строительного ПО для российских девелоперов 2
21.12.2023 Ксения Позднякова -

Ксения Позднякова, «Самолет»: Строительная отрасль не консолидирована — отсюда и низкий уровень цифровой зрелости

 2
24.08.2020 Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД 1
10.02.2006 Зеркалка Canon EOS 5D - полнокадровая сенсация 1
03.03.2003 Профессионально и доступно - Canon EOS 10D 1

Публикаций - 27, упоминаний - 54

Группа Самолет и организации, системы, технологии, персоны:

Canon 1444 2
Ovision - Овижн 54 1
Broadcom - VMware 2628 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 742 1
Yandex - Яндекс 9415 1
Autodesk 640 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1719 1
Комплит - Complete 116 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1930 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 261 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 158 1
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 52 1
ИИ-Технологии 336 1
MPIO 43 1
Прагма - Тангл - Tangl 35 1
Группа Самолет 109 12
Стройцентр - Стройцентр-Иркутск 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9122 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 643 2
Группа Самолет - Самолет плюс 29 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1561 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик 35 1
Страна Девелопмент 8 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 290 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 739 1
Точно ГК - ЮгСтройИмпериал СЗ 12 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6716 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2914 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1533 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 149 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27101 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36923 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55051 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12516 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24156 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18437 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14150 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14220 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26530 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3425 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13173 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36119 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4500 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6475 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1190 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3218 3
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 580 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16798 3
Управляемость - Manageability 2367 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13351 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22852 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1801 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2330 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 616 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4926 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13678 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4521 2
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1769 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6639 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1755 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2044 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2507 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5401 2
Фотокамеры - Автобрекетинг - Autobracketing 13 1
Виртуализация - Stretched cluster 10 1
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 280 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10895 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3925 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 901 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1660 1
Google Android 15390 3
Apple iOS 8665 3
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 289 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 420 2
Canon DIGIC - серия процессоров 200 2
Canon Bubble Jet Direct 4 1
Trinity - Тринити Нейро 1 1
Microsoft Office 4245 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2575 1
HPE Primera - Система хранения данных (СХД) 24 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5893 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 196 1
Apple Face ID 266 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 273 1
HPE ProLiant 410 1
Canon EF - серия объективов 50 1
Autodesk Revit 128 1
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 1
Минстрой РФ - ФЦЦС ФАУ - Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов - ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 14 1
Broadcom - VMware vMotion 42 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 279 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3743 1
Broadcom - VMware HA - VMware High Availability - VMware HA Stretched Cluster 15 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 245 1
HPE Peer Persistence 9 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 1
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 1
HPE Virtual Connect - HPE Virtual Cloud Networks - HPE Virtual Resource Pools 17 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Sherpa RPA 34 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 44 1
FreePik 1901 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 632 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GigaCode - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 71 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 32 1
Самоходкин Дмитрий 17 15
Габец Олег 2 2
Гвозданный Дмитрий 3 2
Блинов Артем 8 1
Гайдуков Александр 1 1
Дорохов Дмитрий 1 1
Вербицкая Анастасия 2 1
Толкачев Максимилиан 1 1
Голуб-Корженевская Алиса 1 1
Попов Анатолий 155 1
Цыганков Дмитрий 38 1
Волков Алексей 57 1
Гуревич Александр 7 1
Козак Николай 216 1
Газаров Артур 77 1
Тутубалин Алексей 5 1
Голубков Дмитрий 3 1
Белькевич Андрей 28 1
Позднякова Ксения 25 1
Голомидов Дмитрий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 168995 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48200 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8705 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19425 1
Земля - планета Солнечной системы 10921 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19823 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1828 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1038 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 843 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6237 23
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6859 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54254 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5718 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8593 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3826 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6708 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58640 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1096 2
Ergonomics - Эргономика 1770 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18460 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5587 2
Федеральный закон 572-ФЗ - О биометрии - Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных 57 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4018 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8173 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4061 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10588 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4684 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22115 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6641 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6706 1
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Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 91 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 1
HRM - HR брендинг 143 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5182 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4119 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3082 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2218 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7588 1
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