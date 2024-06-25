«Бургер Кинг» мигрировал с американской RPA-системы на российское ПО

Сеть американского фастфуда перешла на отечественное ПО

Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» завершила переход с американской RPA-системы (роботизированная автоматизация процессов) UiPath на платформу российского производства PIX RPA, сообщили CNews представители компании «Первый Бит».

С 2019 года компания «Бургер Кинг» активно применяла программную роботизацию для автоматизации повседневных операций в сфере финансового и кадрового учета. Однако после окончания срока действия лицензий UiPath и ухода вендора с российского рынка, компании пришлось быстро перейти на новое решение. Проведя оценку и тестирование, было принято решение в пользу отечественного программного обеспечения PIX RPA.

Подробности перехода

Реализацию проекта провела команда интегратора ИТ-решений «Первый Бит», обладающая большим опытом работы с обеими платформами. «Наша команда реализовала уже несколько проектов миграции и отточила методологию перехода на отечественные решения. А предыдущий опыт работы с «Бургер Кингом» позволил дополнительно сократить сроки переноса роботов на PIX RPA», - заявил куратор проекта компании «Первый Бит» Александр Черников.

Импортозамещение заняло всего полтора месяца, что позволило сохранить автоматизацию важнейших бизнес-процессов и снизить риск возможных сбоев в работе системы.

Параллельное развитие и внедрение всех бизнес-процессов позволило сократить вероятность простоев до минимума.

Александра Шевченко, руководитель отдела роботизации «Первого Бита», отметила, что их задачей, как интегратора и консультанта, является не только выполнение задач, поставленных клиентом, но и помощь предприятию в поиске новых инициатив для внедрения роботизации. Она также добавила, что у компании есть опыт проведения аудитов и бизнес-игр, которые позволяют выявить потенциальные процессы для автоматизации. Предоставляя рекомендации заказчику о том, какие процессы целесообразно автоматизировать с использованием технологии RPA, а какие следует внедрить с помощью встроенных интеграционных механизмов учетных систем, компания наполняет бэклог разработки.

Отечественная платформа оказалась лучше американской

По информации от «Первого Бита», полная замена UiPath на PIX RPA привела к значительной оптимизации процессов. Новая платформа дает возможность роботам обрабатывать около 12 тыс. документов ежемесячно, что устраняет необходимость найма дополнительного персонала и уменьшает риск ошибок, связанных с человеческим фактором.

«Программные роботы выполняют большой объем работы по обработке платежей, банковских выписок, проверке задолженности и выгрузке данных. Критически важно было оперативно перейти на новое решение, чтобы сохранить автоматизированные процессы. Команда «Первый Бит» справилась с задачей точно в срок», — рассказала руководитель проекта со стороны «Бургер Кинг» Анна Ильина.