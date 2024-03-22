Роботы-курьеры доставят клиентам «Яндекс Еды» в Москве заказы из «Бургер Кинг»

С помощью «Яндекс Еды» в Москве теперь можно сделать заказ в «Бургер Кинг» с доставкой роботом-курьером. Услуга уже доступна жителям района Лесной улицы, сервис планирует ввести ее и в других частях города. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Такой доставкой можно воспользоваться, если при оформлении заказа будет свободный робот: сервис сам предложит выбрать эту услугу. Для клиентов она бесплатная. Если же такой вариант доставки будет недоступен, клиент сможет получить заказ с помощью курьера.

Отслеживать маршрут робота-доставщика можно в реальном времени через приложение «Яндекс Еды». Когда робот приедет, достаточно будет подойти к нему, нажать в приложении кнопку «Открыть крышку» и забрать заказ.

С помощью роботов-курьеров сервис доставляет заказы из «Бургер Кинг» не только в Москве: с лета 2023 г. услуга также действует на курорте Красная Поляна. «Яндекс» начал использовать роботов-доставщиков для своих сервисов в 2019 г., и с тех пор такие курьеры развезли уже больше 300 тыс. посылок, а в 2024 г. планируется увеличить флот роботов вдвое. Сейчас в некоторых районах Москвы, под Санкт-Петербургом, в Иннополисе и на Красной Поляне заказы развозят роботы третьего поколения. В отличие от предыдущих поколений они умеют забираться на бордюры высотой до 10 см, ездить по бездорожью и преодолевать слякоть — это особенно полезный навык зимой, весной и осенью.