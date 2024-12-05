Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191019
ИКТ 14736
Организации 11413
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3554
Системы 26627
Персоны 83072
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 882

Россия ЮФО Краснодарский край Сочи Красная Поляна Горки Город Горная карусель

Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна - Горки Город - Горная карусель

СОБЫТИЯ


05.12.2024 «Билайн» запустил скоростной мобильный интернет в горных тоннелях на пути от Адлера до Красной Поляны

в трех горных тоннелях на пути от Адлера до горнолыжных курортов в районе поселков Красная Поляна и Эстосадок. Об этом CNews сообщили представители «Билайна». Технические специалисты установили
17.04.2024 Алтай и Шерегеш вместо Красной поляны выбирали новосибирцы зимой — аналитика МТС Travel

новосибирцев оказался Шерегеш. По сравнению с прошлым годом количество поездок увеличилось почти на 10%. А вот на горнолыжных курортах Краснодарского края новосибирцы в этом сезоне отдыхали реже. На Красную поляну жители сибирской столицы совершили почти на треть меньше поездок, на 17% снизилось количество посещений Розы Хутор, столько же потерял и курорт «Газпром поляна». «Наша аналитика

06.06.2023 Клиентам «Яндекс еды» в Красной Поляне заказы привезет робот-доставщик

сможет открыть грузовой отсек робота с помощью приложения Еды. Если все роботы будут заняты, то клиенты все равно смогут делать заказы — их доставят курьеры-партнеры сервиса. Клиентам «Яндекс еды» в Красной Поляне заказы привезет робот-доставщик *** Робот-доставщик «Яндекса» — это автономный аппарат высотой около полуметра с шестью колесами, отсеком для грузов и встроенными датчиками. Он м
18.01.2023 «Ситидрайв» расширил зону покрытия в Красной Поляне

«Ситидрайв» расширил зону покрытия в Красной Поляне. Теперь на территории курорта можно бесплатно начать и завершить аренду любого понравившегося автомобиля из парка сервиса. Зоны парковки располагаются вблизи набережной «Времена

30.10.2020 В Сочи и Красной Поляне заработал сервис «Бери Заряд!», в автоматах которого можно арендовать зарядное устройство для смартфона

инска, Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска, Волгограда, Махачкалы, Тулы, Перми, а теперь и Сочи с Красной Поляной. В регионах сервис «Бери Заряд!» развивает свое присутствие через франчайзинг

Публикаций - 92, упоминаний - 104

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14719 22
МегаФон 10150 20
Yandex - Яндекс 8659 11
Ростелеком 10453 6
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 232 6
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3170 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9258 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5335 2
Cisco Systems 5239 2
HP Inc. 5781 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2093 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4635 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 390 2
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 1
АвтоТрекер 101 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 1
Информсвязь 47 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 74 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Сочителеком 7 1
РИК - Русская инфраструктурная компания 3 1
ЦИП - Центр Инфраструктурных Проектов 18 1
ЦИП - АэроСкан 8 1
Anonymous Caucasus - Кавказские анонимусы - Хакерская группировка 6 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Broadcom - VMware 2514 1
Dell EMC 5111 1
Microsoft Corporation 25359 1
Meta Platforms - Facebook 4560 1
Dell Technologies - Dell Computer 2163 1
Intel Corporation 12596 1
IBM - International Business Machines Corp 9569 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
Oracle Corporation 6909 1
Autodesk 625 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 103 20
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 67 16
МТС Трэвел - MTS Travel 288 8
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 172 6
Газпром ПАО 1429 5
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 298 5
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 3
Газпром Поляна - горно-туристический центр - курорт 10 3
РЖД - Российские железные дороги 2022 3
Островок.ру - Ostrovok.ru 113 3
Вкусно — и точка 31 2
Сочи Парк 14 2
Mantera Group - Мантера-Групп - Mantera Supreme Seaside - Mantera Supreme - Mantera Seaview residence 4 2
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 111 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 474 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 115 2
OneTwoTrip Travel Agency LLP 56 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 2
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 38 1
Dixis - Диксис 359 1
Tesco 83 1
Черноморье 3 1
Новый век 27 1
Radisson Hotel Group - Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 1
Росинжиниринг ГК - Росинжиниринг Проект - Росинжиниринг Автоматизация 7 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Мостотрест ГУП 14 1
IHG Hotels & Resorts - InterContinental Hotels Group PLC 11 1
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 1
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 13 1
Мармелад ТРК 2 1
Такси Веспер 1 1
Такси Сочи 1 1
Мостовик НПО 8 1
ЦентрОбувь ТД 28 1
Сочи парк отель 3 1
Красная площадь ТРЦ 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8340 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13086 6
Администрация Краснодарского края 63 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3431 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5285 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 771 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 26 1
Мэрия города Иннополис 14 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5092 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2977 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1413 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 273 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 11 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 27 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1487 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 52 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 32
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9499 23
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8871 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22076 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17248 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25615 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29000 14
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 11
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4052 11
Сеть передачи данных - Data transmission network 3932 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11220 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25785 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4868 8
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 785 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6963 7
Бронирование - Booking 831 6
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3351 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14998 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9623 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8847 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12753 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12339 5
Пропускная способность - Bandwidth 1840 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4720 4
Робототехника - Роботы-доставщики - Дроны-доставщики - Delivery Robots - Delivery Drones - Роботы-курьеры 36 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6243 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23403 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5924 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11633 3
Аксессуары 4144 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1894 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3140 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9523 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1623 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1289 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13086 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32222 3
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 214 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34177 3
Google Android 14851 7
Apple iOS 8338 7
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 708 6
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 92 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1363 3
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 80 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 2
Apple - App Store 3023 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1204 2
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 44 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 104 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5147 2
Luxe Retail - TradeX 60 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 112 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 281 1
Luxe Retail - PosX Кассовая инфраструктура 45 1
Avito - Авито Путешествия 53 1
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 53 1
Intel AIM - Intel Audience Impression Metric 3 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 892 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7421 1
Microsoft Windows 16463 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 904 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2907 1
Apple Pay 508 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 71 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 865 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1433 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 414 1
Google Android Auto 44 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1276 1
Stafory - робот Вера 357 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 616 1
HPE 3PAR 103 1
Microsoft Windows BitLocker 940 1
VK - Mail.ru Maps.me 53 1
Яндекс Метро - Yandex Metro 24 1
Горбунов Анатолий 18 7
Ласкавый Сергей 21 5
Козлова Ирина 22 3
Яковлева Елена 20 2
Постных Олег 13 2
Холодов Андрей 48 2
Короб Анна 3 2
Хачатуров Георгий 3 2
Романько Максим 4 2
Ушацкий Андрей 105 2
Солдатенков Сергей 161 2
Зайцев Владимир 55 1
Ланкин Алексей 1 1
Женихов Алексей 59 1
Клягин Максим 29 1
Погосян Тигран 26 1
Свистунова Ольга 28 1
Сусов Михаил 29 1
Дегтярев Валерий 16 1
Шагалеев Руслан 8 1
Матвиенко Андрей 46 1
Харченко Сергей 5 1
Федоров Виктор 5 1
Никонов Андрей 5 1
Лебединский Владимир 3 1
Масюк Дмитрий 16 1
Бурунов Сергей 4 1
Козакевич Сергей 1 1
Батажанов Сергей 1 1
Юркова Ольга 17 1
Стоянов Юрий 5 1
Афанасьев Петр 1 1
Пивень Евгений 1 1
Фунтяков Владислав 1 1
Муромская Ирина 1 1
Бородавченко Виктория 1 1
Байгильдин Дамир 38 1
Мингажев Эдуард 16 1
Бувальцев Иван 10 1
Копайгородский Алексей 4 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1720 66
Россия - РФ - Российская федерация 158984 64
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2127 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46224 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18862 29
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 153 26
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2255 15
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3324 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 99 11
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4347 10
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1459 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 156 9
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 463 8
Россия - СФО - Кемеровская область - Шерегеш 58 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 260 7
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 727 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 182 7
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 262 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Лазаревский район 35 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Имеретинская низменность 21 6
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 627 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2728 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3437 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1595 6
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 488 6
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Архыз 72 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18424 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2454 5
Армения - Республика 2389 5
Беларусь - Белоруссия 6092 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8247 5
Франция - Французская Республика 8015 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1935 5
Турция - Турецкая республика 2510 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1418 5
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 803 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1463 5
Россия - Кубань 221 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Лабинский район - Лабинск 19 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7029 36
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5446 23
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6441 18
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 313 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20492 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26132 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8207 8
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1898 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17498 7
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1446 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6305 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11472 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5341 5
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2679 5
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1207 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2983 5
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1834 5
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 113 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15320 5
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 935 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5755 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2967 4
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1176 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5984 4
Английский язык 6903 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 3
Аренда 2585 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1836 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2974 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 3
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 150 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2276 3
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 359 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5297 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1938 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2603 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8258 2
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 561 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 2
Румедиа - Business FM 5 1
РИА Новости 1002 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2225 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 4
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 11 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 155 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
РНБ - Российская национальная библиотека 35 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 26
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2599 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422219, в очереди разбора - 726672.
Создано именных указателей - 191019.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще