Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна - Горки Город - Горная карусель

|05.12.2024
|
«Билайн» запустил скоростной мобильный интернет в горных тоннелях на пути от Адлера до Красной Поляны
в трех горных тоннелях на пути от Адлера до горнолыжных курортов в районе поселков Красная Поляна и Эстосадок. Об этом CNews сообщили представители «Билайна». Технические специалисты установили
|17.04.2024
|
Алтай и Шерегеш вместо Красной поляны выбирали новосибирцы зимой — аналитика МТС Travel
новосибирцев оказался Шерегеш. По сравнению с прошлым годом количество поездок увеличилось почти на 10%. А вот на горнолыжных курортах Краснодарского края новосибирцы в этом сезоне отдыхали реже. На Красную поляну жители сибирской столицы совершили почти на треть меньше поездок, на 17% снизилось количество посещений Розы Хутор, столько же потерял и курорт «Газпром поляна». «Наша аналитика
|06.06.2023
|
Клиентам «Яндекс еды» в Красной Поляне заказы привезет робот-доставщик
сможет открыть грузовой отсек робота с помощью приложения Еды. Если все роботы будут заняты, то клиенты все равно смогут делать заказы — их доставят курьеры-партнеры сервиса. Клиентам «Яндекс еды» в Красной Поляне заказы привезет робот-доставщик *** Робот-доставщик «Яндекса» — это автономный аппарат высотой около полуметра с шестью колесами, отсеком для грузов и встроенными датчиками. Он м
|18.01.2023
|
«Ситидрайв» расширил зону покрытия в Красной Поляне
«Ситидрайв» расширил зону покрытия в Красной Поляне. Теперь на территории курорта можно бесплатно начать и завершить аренду любого понравившегося автомобиля из парка сервиса. Зоны парковки располагаются вблизи набережной «Времена
|30.10.2020
|
В Сочи и Красной Поляне заработал сервис «Бери Заряд!», в автоматах которого можно арендовать зарядное устройство для смартфона
инска, Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска, Волгограда, Махачкалы, Тулы, Перми, а теперь и Сочи с Красной Поляной. В регионах сервис «Бери Заряд!» развивает свое присутствие через франчайзинг
