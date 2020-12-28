Сеть «Бургер Кинг» представила обновленное мобильное приложение

Сеть «Бургер Кинг» объявила о том, что обновленное приложение «Бургер Кинг» трансформировалось в масштабируемый сервис, который стал полноценной экосистемой ресторана, заказа и повышения лояльности гостей. И теперь каждый пользователь приложения может стать участником программы KING CLUB.

Теперь каждый гость, скачавший приложение «Бургер Кинг», будет получать персонализированные предложения, актуальные именно для него. Приложение анализирует поведение пользователя, истории покупок и предпочтения, а затем - предлагает уникальные промокоды, действительные в определенные дни и часы.

Актуальные предложения от партнеров и внутренние промо теперь можно видеть в удобном для всех формате сториз прямо в приложении.

Каждый гость получает бонусы - короны за покупки, к также может участвовать в челленджах для получения дополнительных корон, в числе которых челлендж «Властелин колец» или «Букет для королевы».

Копить короны можно во всех каналах – на кассе, на драйве, в киоске и на сайте. Также короны теперь начисляются за покупки по купонам, чего не было раньше.

Накопленные короны (1 корона за каждые 6 рублей) можно тратить на отобранные позиции в приложении «Бургер Кинг».

Для быстрого заказа в меню приложения с помощью 3D Touch Menu можно перейти по одному клику в нужный раздел. В приложении также есть фильтр ресторанов по часам работы, возможности доставки или заказа в автомобиле, наличию завтраков и детской комнаты.

«Бургер Кинг» дает возможность каждому гостю создать свой собственный шедевр: при заказе в приложении, можно убрать нелюбимый лук или сделать его еще вкуснее, добавив дополнительную котлету или перчик халапеньо.

Рекомендательная система приложения создана таким образом, что на момент завершения заказа она проанализирует историю покупок с таким набором блюд за последние 3 года и предложит гостю еще 5 вариантов, отлично дополняющих заказ.

Оплатить заказ можно любым удобным способом: банковской картой, с помощью Apple Pay/Google Pay, бонусами «Спасибо» от Сбербанка, баллами программы лояльности «Бургер» Кинг или наличными.

Сергей Очеретин, директор департамента диджитал проектов, Burger King, отметил:

«Мы хотим сделать из приложения самый удобный и выгодный канал коммуникации и покупок.Поэтому оплата здесь даже проще и быстрее, чем на кассе».

Для доставки пользователю достаточно выбрать адрес, добавить блюда в корзину, оплатить заказ и получить его в ресторане, на парковке драйва или у себя дома.

В приложении система подгружает актуальное меню и цены, предлагает выбрать адрес исходя их геопозиции или истории заказов, выбирает оптимального курьера (собственного или через агрегаторы), высчитывает стоимость доставки, отправляет в нужное время запрос на кухню о готовке заказа и показывает актуальный статус заказа вплоть до выдачи и просьбы поставить оценку.

Приложение «Бургер Кинг» преобразовалось в полноценный сервис ресторана, доступный пользователям в любом смартфоне - через Apple Play/Google Play.