Магнитогорский металлургический комбинат управляет данными с помощью Arenadata Catalog

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) реализует проект по переходу на отечественные решения в области управления данными и выбрал Arenadata Catalog (ADC) в качестве новой платформы для ведения глоссария и работы с метаданными. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

ADC — система управления корпоративными данными, которая помогает организациям внедрять процессы Data Governance. Система объединяет в едином интерфейсе каталог метаданных, бизнес-глоссарий, поиск, профилирование и проверку качества данных, платформу сотрудничества пользователей, автоматическое построение Data Lineage и другие функциональные возможности.

ММК провел проект по аналитике представленных на рынке российских продуктов. В результате их оценки по нескольким десяткам функциональных параметров был выбран ADC.

На финальном этапе были проанализированы три решения для управления данными, и по совокупности приоритетных для компании метрик ADC продемонстрировал наилучший результат. Среди наиболее критичных факторов, которые учитывались при выборе системы, были наличие коннекторов к ключевым для ММК СУБД, удобство поиска внутри глоссария, логичность пользовательского интерфейса, а также общая стоимость владения за пятилетний период.

«Мы используем продукты группы Arenadata уже около пяти лет и уверены в их качестве, высоком уровне технической поддержки и ориентации компании на развитие своих решений. Это стало в том числе одним из нефункциональных факторов при выборе новой платформы. Arenadata Catalog — шаг к независимости и устойчивости наших ИТ-систем», — сказал Дмитрий Ганаев, начальник офиса управления данными «ММК-Информсервис».

Проект миграции планируется завершить до конца 2025 г. На первом этапе команда сосредоточится на развертывании платформы и переносе метаданных из Informatica. В рамках проекта ММК пользуется консалтинговыми услугами Arenadata Catalog, направленными на методологическую поддержку внедрения и настройку платформы. Это позволит не только обеспечить корректную миграцию с предыдущей системы, но и выстроить процессы работы с метаданными. Внедрение Arenadata Catalog повысит прозрачность и доступность данных для аналитиков и проектных групп, в том числе Центра искусственного интеллекта ММК.

«Мы рады, что решение ММК по переходу на Arenadata Catalog стало результатом взвешенного и глубоко проанализированного выбора. Для нас это показатель зрелости продукта и доверия к команде. Мы уверены, что внедрение принесет ММК значимый эффект, а наши компетенции в области дата-менеджмента станут надежной опорой для команды заказчика на каждом этапе проекта», — сказал Максим Власюк, директор департамента по работе с промышленным сектором группы Arenadata.