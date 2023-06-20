Новая версия Arenadata Catalog доступна пользователям

Компания «ДатаКаталог» выпустила Arenadata Catalog 0.3 — новую версию инструмента для организации работы с данными. Программное обеспечение Arenadata Catalog предназначено для организаций, желающих внедрить практики Data Governance, позволяет решать задачи по управлению информационными активами компании и ведению корпоративного бизнес-глоссария в едином интерфейсе. Самые значительные улучшения новой версии относятся к модулю «Глоссарий». Обновлённый функционал даст возможность пользователям расширять список типов терминов, разрабатывать реестр атрибутов и осуществлять полнотекстовый поиск.

В Arenadata Catalog 0.3 разработчики существенно расширили возможности «Глоссария» и добавили предопределённые «коробочные» типы терминов: «бизнес-термин», «сущность», «атрибут данных», «расчётный атрибут данных» и «показатель». Каждый тип термина имеет свой набор атрибутов, который пользователи могут расширить. Помимо этого, для типов «сущность», «атрибут», «расчётный атрибут» и «показатель» заложены уникальные типы связи «сущность — атрибут».

Благодаря нововведениям, пользователи смогут добавлять собственные типы терминов, а специальный конструктор поможет управлять набором атрибутов, их порядком и обязательностью заполнения.

В реестре атрибутов осуществляется полное управление ими: указание валидации, инструкций по заполнению, выбор количества значений и указание значения по умолчанию. Ведение такого реестра позволяет переиспользовать атрибуты в разных типах терминов.

Благодаря функционалу импорта данных в «Глоссарий» ускоряется внедрение программного обеспечения в промышленную эксплуатацию, функционал позволяет не только создавать новые термины, но и обновлять имеющиеся.

В новой версии Arenadata Catalog реализован полнотекстовый поиск по «Глоссарию»: с его помощью можно находить как объекты каталога данных, так и объекты самого «Глоссария». Пользователи также могут подписаться на такие объекты «Глоссария», как «термины», «предметные области» и «глоссарии», что позволит отслеживать изменения, происходящие в объектах каталога метаданных посредством получения уведомлений.

Разработчики добавили интерфейс управления задачами пользователя. Для администратора в нём доступен мониторинг по срокам исполнения, поиск задач без исполнителя и возможность делегирования задачи другим пользователям, в случае, если ответственный за согласование недоступен.

Помимо перечисленного, в Arenadata Catalog 0.3:





доработан адаптер Greenplum;

включён коннектор для Luxms BI с возможностью создания автоматического Data Lineage до столбца таблицы источника данных;

осуществлена блокировка публикации терминов при невозможности определения ответственных за согласование пользователей;

возможно добавление статусов срока исполнения задач: «В риске», «Просрочено», «Норма»;

добавлен новый алгоритм по формированию наименования задач пользователя. Задачи пользователя теперь содержат: «Тип задачи», «Тип события», «Наименование термина»;

для терминов доступно связывание с указанием типа связи.





«Это ожидаемый релиз как среди наших заказчиков, уже внедряющих Arenadata Catalog, так и среди компаний, проводящих пилотные проекты. Основной функционал Arenadata Catalog 0.3 ориентирован на построение комплексной и гибкой концептуальной модели данных, позволяющей бизнесу и ИТ выстроить единый „Глоссарий“ для общения и описания данных. Мы видим востребованность этого функционала у наших заказчиков и необходимость гибкой поддержки с нашей стороны различных вариантов внедрения процессов управления данными в компаниях», — комментирует Иван Новосёлов, генеральный директор компании «ДатаКаталог».

«Очень часто мы слышали от клиентов пожелания настроить „Глоссарий“ под их уникальные требования. Более того, ещё на этапе зарождения Arenadata Catalog мы обратили внимание на достаточно скудные возможности представленных на рынке инструментов по настройке объектов и состава атрибутов „Глоссария“. А в большинстве Open Source инструментов они и вовсе отсутствуют. Поэтому мы решили сделать этот функционал одним из основных преимуществ Arenadata Catalog, и долго работали над тем, чтобы обеспечить его максимальные универсальность и удобство. Теперь пользователи смогут создавать атрибуты различных типов, начиная от стандартных „строка“, „число“ и заканчивая такими специфическими, как „формула расчёта“, „логическое значение“», — отметил Расиль Саифуллин, владелец продукта Arenadata Catalog, компания «ДатаКаталог».

Добавим, что для каждого атрибута можно указать различные настройки допустимых значений, подсказки и инструкции по заполнению. Это даёт возможность гибко реализовать практически любые требования к созданию «Глоссария», учитывая индивидуальные аспекты и нюансы каждой индустрии. Широкие возможности настройки допустимых значений позволяют снизить количество ошибок и повысить точность ведения информации, повышая доверие и популярность использования инструмента среди бизнес-пользователей.