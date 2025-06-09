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Arenadata Catalog прошел сертификацию ФСТЭК по 4 уровню доверия

Arenadata Catalog, первый отечественный продукт в категории каталогов данных, систем управления качеством данных и корпоративных глоссариев успешно завершил сертификацию ФСТЭК. Arenadata Catalog (ADC) был включён в Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации и получил сертификат соответствия требованиям безопасности информации по 4 уровню доверия ФСТЭК России (сертификат №4939) 28 мая 2025 г.

Arenadata Catalog — система управления корпоративными данными, которая помогает организациям внедрять процессы Data Governance для построения сквозного управления данными. Сертификация ФСТЭК подтверждает, что продукт может использоваться в информационных системах с повышенными требованиями к безопасности, в том числе в критической инфраструктуре, госсекторе, банках и промышленных предприятиях.

«Вопрос доверия к данным начинается с уверенности в надёжности инструментов, которые этими данными управляют. Мы рады, что Arenadata Catalog стал первым продуктом в своём классе, получившим высокую степень доверия от ФСТЭК. Это важный шаг как для нас, так и для всего российского рынка управления данными», — сказал Иван Новосёлов, генеральный директор DataCatalog (входит в группу Arenadata).

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Сертификация была проведена в рамках установленных процедур, включая анализ исходного кода, архитектуры безопасности и процессов разработки. Получение ФСТЭК по 4 уровню доверия означает, что Arenadata Catalog обладает встроенными механизмами защиты от несанкционированного доступа к данным, не относящимся к государственной тайне, обеспечивает функции идентификации и аутентификации, контроля доступа, а также фиксации событий безопасности.

Продукт внесён в государственный реестр системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации 28 мая 2025 г. Сертификат действителен до 28 мая 2030 г.

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