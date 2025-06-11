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«Гарда» помогает сохранить данные и упростить аудит PostgreSQL и «Яндекс DB»

Новая версия продукта «Гарда DBF» расширяет возможности мониторинга и аудита баз данных, позволяя работать, в том числе, с шифрованным трафиком. Решение снижает потери информации при работе с PostgreSQL, а также обеспечивает работу с российскими продуктами «Яндекс Database» и Arenadata Catalog. Об этом CNews сообщили представители «Гарда»/

«Гарда DBF» обеспечивает прозрачность передаваемых данных в защищенных каналах благодаря поддержке анализа трафика, закодированного по протоколу TLS 1.3. Также, если аудит базы PostgreSQL прерывается, «Гарда DBF» продолжает анализ базы данных с охватом всех важных пластов информации.

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Цифровизация

В новой версии «Гарда DBF» добавлена интеграция с российской «Яндекс Database», что усиливает гибкость и управляемость ИТ-инфраструктуры заказчика. Кроме того, повышение оперативности анализа данных стало возможным благодаря интеграции с Arenadata Catalog ‒ теперь результаты классификации можно автоматически выгружать и использовать в экосистеме Arenadata.

«С каждым обновлением мы стремимся не просто добавлять функции, а развивать продукт так, чтобы он органично встраивался в ИТ-среду заказчика и масштабировался вместе с бизнесом. В новой версии мы сделали акцент на технологической устойчивости продукта и соответствии текущим требованиям заказчиков в том числе по импортозамещению», ‒ cказал Дмитрий Ларин, руководитель продуктового направления по защите баз данных группы компаний «Гарда».

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