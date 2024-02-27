Подтверждена совместимость Ankey IDM и Blitz ldentity Provider

Компании «Газинформсервис» и Identity Blitz провели интеграцию продуктов собственной разработки: программного комплекса управления жизненным циклом учетных записей Ankey IDM и сервера аутентификации Blitz ldentity Provider.

«Газинформсервис» и Identity Blitz завершили серию испытаний корректности совместной работы решений Ankey IDM и Blitz ldentity Provider. Совместимость продуктов официально подтверждает сертификат. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

С помощью программного комплекса Ankey IDM можно обеспечить централизованное управление учетными записями сотрудников и контролировать состояние их прав доступа. Решение ориентировано на корпоративных заказчиков с масштабными ИТ-инфраструктурами, разнородными информационными системами и высокими ИБ-требованиями. Его применение дает возможность избежать несанкционированного подключения к ресурсам, утечки данных, дополнительных расходов, связанных с расследованием подобных инцидентов, а также возможных простоев и финансовых потерь.

Сервер аутентификации Blitz Identity Provider – это программное обеспечение для управления идентификацией, аутентификацией и контролем доступа пользователей. Продукт относится к классу решений Identity & Access Management, Web Single Sign-On и позволяет оснастить веб-сайты и мобильные приложения компании функциями защиты учетных записей пользователей, построенными с учетом современных практик безопасности. Blitz Identity Provider сертифицирован на соответствие требованиям информационной безопасности ФСТЭК России.

«Для реализации качественных проектов необходимо обеспечивать технологическое лидерство и высочайшие компетенции. Совместное использование Ankey IDM и Blitz Identity Provider упрощает и расширяет контроль учетных записей: обеспечивает информацию о последнем входе, позволяет использовать 2FA/MFA, одновременно обеспечивая простоту эксплуатации систем сотрудниками благодаря единой точке входа», – отметил Иван Корешков, менеджер по продукту Ankey IDM ООО «Газинформсервис».

«Мы уверены, что совместимость Ankey IDM и Blitz Identity Provider станет важным шагом к повышению уровня защиты учетных записей и управлению идентификацией на новом уровне для наших корпоративных клиентов. Эта интеграция не только подтверждает наш общий приоритет в использовании передовых технологий, но и отражает нашу общую цель — предоставлять клиентам надежные, удобные и безопасные средства управления доступом», – сказал Михаил Ванин, генеральный директор компании Identity Blitz.

***

ООО «Газинформсервис» – отечественный разработчик программных и программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности и комплексной инженерно-технической охраны. Компания специализируется на создании систем обеспечения информационной безопасности объектов и ИБ-систем для корпораций энергетической и транспортной отраслей, органов государственной власти, промышленных предприятий, а также учреждений финансового сектора и телекоммуникационных компаний.

ООО «Реак Софт» – российский разработчик программного обеспечения в сфере информационной безопасности под маркой Identity Blitz. Компания занимается разработкой программных продуктов для обеспечения идентификации и аутентификации пользователей, контроля доступа пользователей к информационным ресурсам организации. Продукты компании внесены реестр российского ПО.