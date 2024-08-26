Разделы

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

Подтверждена совместимость Blitz Identity Provider и ОС «Роса Хром 12 Сервер»

Компания Identity Blitz, разработчик решений для управления идентификацией и аутентификацией, и «Роса», разработчик операционных систем и инфраструктурного ПО, объявили о подтвержденной совместимости сервера аутентификации Blitz Identity Provider с ОС «Роса Хром 12 Сервер».

«Роса Хром» — это линейка операционных систем российской разработки, предназначенных для использования на серверах, рабочих станциях и встраиваемых системах. Она создана на основе собственного репозитория Rosa 2021.1, в котором используются самые актуальные версии ядра, а все компоненты проверены на совместимость друг с другом. Репозиторий создавался более 10 лет в России и является одним из крупнейших в мире с более чем 35 тыс. приложений и компонентов. Визуально ОС «Роса Хром» привычна для пользователей Windows. Сертифицирована ФСТЭК, добавлена в реестр отечественного ПО Министерства цифрового развития.

Иван Рыль, Bercut: Универсальные решения Bercut позволяют расширять бизнес операторов связи без ограничений

телеком

По результатам проведенных тестов специалисты компаний подтвердили, что сервер аутентификации Blitz Identity Provider успешно интегрируется с ОС «Роса Хром 12 Сервер». Интеграция решений обеспечивает комплексную защиту информационных ресурсов, упрощает администрирование и контроль доступа.

По результатам тестирования компании подписали сертификат совместимости. Инструкция по развертыванию Blitz Identity Provider на базе ОС «Роса Хром 12 Сервер» приведена в документации на сайте компании Identity Blitz.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Суверенные российские редакторы документов приятно обновились и заработали на новой отечественной мобильной ОС «Аврора»

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Российский искусственный интеллект будут продавать в дружественные страны

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Пользователей Ubuntu Linux оставили без новейшего браузера Chrome

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Лучшие доступные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Самые эргономичные компьютерные мыши в 2024 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS