Netwell стала официальным дистрибьютором решений Netopia

Компания Netopia, разработчик российской NSPM-платформы, и дистрибьютор Netwell заключили соглашение о стратегическом партнерстве.

Совместная работа компаний позволит повысить уровень защищенности сетевой инфраструктуры заказчиков.

Флагманское решение Netopia — платформа Netopia Firewall Compliance — помогает компаниям с большим парком сетевого оборудования поддерживать заданный уровень информационной безопасности.

Дмитрий Винокур, коммерческий директор Netwell, сказал: «Мы высоко ценим партнерство с ведущим отечественным производителем решений по конфигурации сети — компанией Netopia. С платформой Netopia Firewall Compliance наши партнеры и клиенты получат мощный инструмент мониторинга и анализа состояния сетевой безопасности, с полным соблюдением требований регуляторов. Этим партнерством мы усиливаем наше направление информационной безопасности, предлагая еще один качественный продукт для защиты критически важных данных.

ПО Netopia Firewall Compliance строит наглядную карту сети и создает единую точку управления, делая сеть прозрачной. Анализирует и оптимизирует сетевые правила, приоритизирует уязвимости и прогнозирует векторы атак – устраняет хаос в настройках сетевого оборудования и предотвращает ИБ-инциденты. Автоматизирует управление сетевыми доступами, снижая тем самым возможные риски.

Руководитель партнерского отдела Netopia Лизавета Малютина сказала: «Выражаем искреннюю благодарность партнеру-дистрибьютору за высокий уровень профессионализма и активную позицию в сотрудничестве.Особенно ценим глубокое понимание преимуществ нашего продукта и готовность инвестировать ресурсы в его успешное внедрение на рынке. Чувствуется вера в продукт и целеустремленность в достижении общих бизнес-целей – это важное основание для взаимовыгодного партнёрства и роста продаж. Рады продолжать развитие сотрудничества и уверены, что совместные усилия принесут заметные результаты для обеих сторон».