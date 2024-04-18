Крупнейшее в истории внедрение российского «убийцы» Slack начинается в мощной российской золотодобывающей компании

Внедрение 5 тыс. лицензий станет крупнейшим за всю историю продукта Squadus. Также один из крупнейших золотодобытчиков России закупил виртуальную рабочую среду с встроенными редакторами документов.

Крупнейшее внедрение Squadus

Как стало известно CNews, российский производитель офисного программного обеспечения (ПО) «Мой Офис» поставил 5 тыс. лицензий Squadus и «Мой Офис Частное Облако 2» горнодобывающей компании Highland Gold. Представитель компании рассказал об этом CNews.

Коммерческий директор «Мой Офис» Александр Иванников заявил, что это крупнейшая по объему закупку Squadus за всю историю существования продукта. Он был представлен на рынке в апреле 2023 г., а до этого момента самое крупное внедрение было выполнено в администрации одного из крупных городов более, чем на 3 тыс. лицензий.

«Одним из критериев выбора решений стала возможность подключения дочерних структур организации к единому цифровому рабочему пространству с помощью федеративного режима работы программного обеспечения», - сказал Александр Иванников.

Представитель компании объяснил, что федеративная модель ПО это механизм объединения нескольких отдельных информационных систем, в том числе, географически удаленных друг от друга, в единую распределенную сеть. «Например, сотрудник головного офиса в Москве сможет связаться напрямую по внутренней сети с коллегой из Хабаровска без использования внешних каналов связи», - добавил он.

По результатам CNews Awards, Squadus стал лучшим цифровым рабочим пространством в 2023 г.

Объекты заказчика и интеграция

Представитель компании сказал, что будет внедрено 5 тыс. лицензий только в офисы группы компаний Highland Gold. Соответственно, пользоваться ими будут 5 тыс. пользователей из числа офисного персонала компании.

Основным видом деятельности Highland Gold является добыча драгоценных и цветных металлов. По данным Финмаркета, входит в десятку крупнейших золотодобытчиков России.

Деятельность Highland Gold сосредоточена вокруг четырех основных производственных центров в Хабаровском, Камчатском и Забайкальском краях, а также Чукотском автономном округе России. После начала СВО на Украине Highland Gold выкупила активы канадской Kinross Gold. В июне 2022 г. сделка была одобрена Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций по цене в $340 млн вместо изначально предлагавшихся $680 млн.

Внедрение лицензий на инфраструктуре заказчика осуществляла компания Krayon. В рамках пилотного проекта внедрения инженеры «Мой Офис» развернули демо-стенд на 100 пользователей Squadus, благодаря чему Krayon смог продемонстрировать ИТ-специалистам Highland Gold функциональность продукта.

Сотрудники «Моего Офиса» и интегратора обеспечили настройку стенда под требования заказчика и оказывали ему поддержку на протяжении всего пилотного проекта внедрения.

Представитель «Мой Офис» объяснил, что для реализации этого проекта Krayon был выбран по причине глубокой технологической экспертизы продуктов компании в части сервисных доработок. «Компания имеет успешный опыт внедрения продуктов и миграций с предыдущих решений, в т.ч. с возможностью полноценного переноса данных в широком спектре», - объяснил он.

Российский Slack и «Частное Облако 2»

Squadus является отечественным аналогом Slack и Microsoft Teams, а «Мой Офис Частное Облако 2» — это виртуальная рабочая среда в собственном облаке со встроенными редакторами документов.

В компании сказали, что в отличии от Slack он предлагает возможность проводить встроенные видеоконференции прямо в интерфейсе мессенджера, не покидая групповые чаты.

«МойОфис Частное Облако 2» позволяет хранить файлы в едином пространстве, работать с документами в веб-браузере без установки приложений, совместно с другими сотрудниками редактировать документ в онлайн-режиме.

Помимо этого, при необходимости эту рабочую среду можно развернуть в локальной сети без доступа к интернету. Также имеется специальная версия, сертифицированная Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК), которая обладает усиленными механизмами защиты информации и каналов связи.

Все решения компании входят в реестр отечественного ПО Минцифры.