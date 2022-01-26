«Мой офис» реализовал 442 новые функции и выпустил «Мой офис стандартный» для операционной системы macOS

«Мой офис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о выпуске обновления 2022.01 и запуске версии продукта «Мой офис стандартный» для macOS. Наиболее значимые изменения произошли при работе с таблицами на всех платформах, появились перекрестные ссылки в документах и публичные ссылки на общие папки в облаке, а также была улучшена функциональность файлового менеджера «Мой офис частное облако».

Создавайте и редактируйте файлы на платформе macOS

Одновременно с обновлением 2022.01, «Мой офис» выпустил дистрибутив коммерческого продукта «Мой офис стандартный» для операционной системы macOS. В его состав входят редакторы текстов и таблиц. С помощью этих приложений можно работать с документами в форматах ODF (ODT, ODS) и OOXML (DOCX, XLSX), импортировать данные из CSV-файлов, а также экспортировать в PDF.

В табличном редакторе поддерживается создание и изменение сводных таблиц, а в текстовом — доступно написание математических выражений и формул в синтаксисе LaTeX. Для удобства пользователей, которым требуются средства автоматизации при работе с документами, в «Мой офис стандартный» реализована поддержка макросов и надстроек на языке Lua.

Получить дистрибутив «Мой офис стандартный» для macOS можно через личный кабинет клиента. «Мой офис стандартный» для macOS распространяется на условиях срочных и бессрочных лицензий, и поддерживает операционные системы macOS Catalina, Big Sur, а также Monterey.

Сделайте общие папки еще удобнее и доступнее

В релизе 2022.01 расширена функциональность публичных ссылок. Теперь можно делиться публичными ссылками на собственные и общие папки внутри частного облака организации. Владелец папки или пользователь с правом «Управление» также сможет включить защиту ссылки паролем и указать срок действия ссылки. Получателю ссылки доступны просмотр и скачивание содержимого папок, а также отправка файлов на печать через браузер.

Находить важные документы в общих папках облачного хранилища стало проще. Пользователи могут выполнять поиск файлов и папок по имени и содержимому. Кроме этого, владелец документов или папок теперь может перемещать их в «Общие папки» с сохранением прав доступа других пользователей.

Используйте перекрестные ссылки в ваших документах

Существенной частью обновления 2022.01 стало появление в редакторах документов перекрестных ссылок. Теперь пользователи настольного редактора «Мой офис текст» могут создать ссылки на заголовки, нумерованные списки и закладки. А в веб-редакторе, в настольном текстовом редакторе, в мобильном приложении «Мой офис документы» для iOS и в «Автономном модуле редактирования» (АМР) можно просматривать такие ссылки и переходить по ним в имеющихся документах.

Работать с перекрестными ссылками очень удобно при использовании стилей. Например, достаточно оформить заголовки в документе соответствующим стилем, и текстовый редактор определит их в качестве возможного источника, на который можно сделать перекрестную ссылку. Пользователь сможет также выбрать какой именно тип ссылки вставить: на номер страницы, на сам заголовок или его порядковый номер.

Получите больше возможностей при работе с таблицами

В релизе 2022.01 была значительно улучшена функциональность настольного приложения «Мой офис таблица». В результате проведенной оптимизации кода, табличный редактор в среднем на 17% быстрее открывает файлы и работает с табличными документами, которые содержат большой объем данных и сложные формулы.

Также была улучшена работа со сводными таблицами. Теперь пользователи могут изменять источник данных – можно указать другой диапазон ячеек в ранее созданной сводной таблице. Для этого откройте настройки сводной таблицы, затем укажите новый диапазон на вкладке «Параметры» в поле «Источник данных». Обновление сводной таблицы произойдет автоматически.

Для удобства пользователей, которым требуется копировать области данных или таблицы целиком из одного документа в другой, была реализована возможность сохранения стиля оформления при копировании и вставке. При вставке всего диапазона ячеек с табличным стилем форматирования в другую область листа или на другой лист, стиль применится автоматически. Функция доступна в настольном редакторе «Мой офис таблица», в табличном веб-редакторе в составе «Мой офис частное облако», в мобильном приложении «Мой офис документы» для Android и iOS, а также в АМР.

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Работать с ячейками таблицы стало еще удобнее. Теперь в веб-редакторах при переходе в другую область активного листа редактируемая ячейка всегда остается видимой и выделяется цветом, а при вводе формулы появилась возможность выбирать данные из ячеек и на других листах таблицы тоже.

Используйте офисные приложения с большей эффективностью

В веб-редакторах «Мой офис частное облако» появилась возможность вставки значений с сохранением форматирования. Теперь пользователи смогут копировать из одного документа и вставлять в другой нужные данные без изменения исходного стиля форматирования. Функцией можно пользоваться как при помощи контекстного меню, так и при нажатии привычных сочетаний клавиш [CTRL]+[ALT]+[V] и [CMD]+[ALT]+[V].

В новом релизе настольных редакторов было улучшено масштабирование интерфейса. Теперь работать с офисными программами на компьютерах с 2.5K и 4K мониторами стало гораздо комфортнее. Кроме того, появилась возможность сохранения параметров рабочего окна приложения при его закрытии. Настраивайте размеры и положение окон редакторов «Мой офис» так, как удобно именно вам. При повторном открытии программы эти параметры сохранятся.

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Создавать и сохранять макрокоманды стало проще

В настольном редакторе «Мой офис таблица» появилась возможность записи последовательности действий с ячейками в виде макрокоманды. Для этого достаточно выбрать пункт «Записать макрокоманду» в меню «Инструменты». Затем выполнить необходимые действия, которые зададут правила обработки данных в таблице, и завершить их нажатием кнопки «Остановить запись». Редактор зафиксирует все произведенные изменения и сформирует макрокоманду самостоятельно. Записанную макрокоманду можно сохранить и применить на любом листе.

Кроме того, теперь в настольных редакторах документы с макрокомандами на языке Lua можно сохранять в файлы форматов DOCX и XLSX. Ранее такая возможность существовала только для ODT-, XODT-, ODS- и XODS-файлов.

Больше гибкости при работе с документами на мобильных устройствах

В «Мой офис документы» для iOS и iPadOS появилась поддержка роли «Управление» при подключении к хранилищу «Мой офис частное облако». Теперь пользователь может передавать права на управление своими файлами или папками коллегам. Также на этих платформах появился системный виджет «Недавние файлы», который используется для быстрого доступа к последним открытым файлам.

В мобильном приложении «Мой офис документы» на Android появился полноэкранный режим просмотра текстовых документов, а также документов в формате PDF. В таком режиме рабочие панели редактора автоматически скрываются, увеличивая область для чтения документа. В текстовом редакторе было добавлено два новых типа нумерованных списков. Также была реализована возможность сохранять PDF-файлы из режима просмотра в папку «Загрузки» своего мобильного устройства.

Подключите веб-редакторы к другим системам хранения

Теперь сервер совместной работы «Мой офис» и веб-редакторы продукта «Мой офис частное облако» можно интегрировать с любой облачной системой хранения по протоколу WOPI. Его поддержка позволяет работать с документами «Мой офис» из любого стороннего облачного хранилища. Открывайте, редактируйте, сохраняйте текстовые и табличные файлы в веб-редакторах «Мой офис», создавайте и оформляйте документы совместно с коллегами в привычном облачном хранилище.

«Мы внимательно изучаем обратную связь, которую получаем как от коммерческих клиентов, так и от частных пользователей, и взяли за правило максимально быстро реагировать на возникающие запросы. Так, например, одним из таких пожеланий стало ускорение работы с большими таблицами и сложными формулами. Мы улучшили наш табличный редактор, и теперь он работает на 17% быстрее», — отметил Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Мой офис».