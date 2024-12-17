«Мой офис» ускорил «Частное облако» в полтора раза

Производительность «Частного облака» ощутимо подросла

Как стало известно CNews, разработчик российского офисного ПО компания «Мой офис» (ООО «Новые облачные технологии»; НОТ) подготовила новые релизы своих корпоративных продуктов Squadus 1.7, Squadus Pro 1.7, «Мой офис Частное облако 3.2» и «Мой офис Стандартный». Кроме того, была расширена функциональность приложений для частных лиц из состава пакета «Мой офис для дома».

В новой версии продукта «Мой офис Частное облако» усилиями разработчиков производительность файловых операций была увеличена в 1,5 раза. Это важное изменение «под капотом» системы, затрагивающее всех ее пользователей, хотя, возможно, и не столь заметное для них, как, например, ряд функциональных новшеств, появившихся в ПО экосистемы «Мой офис» с выходом версии 3.2.

Специалисты НОТ оптимизировали нагрузку на базу данных хранилища при работе пользователей с файлами и папками в файловом менеджере, что сделало возможной стабильную работу системы в крупных инсталляциях – до 50 тыс. пользователей, пояснили CNews в компании. Также было ускорено формирование и отображение списков файлов и папок в разделе «Общие папки».

«Мой офис Частное облако 3» – решение для хранения и управления файлами в облаке крупных организации, имеет встроенные редакторы документов.

«Частное облако» со второй версии поддерживает одновременную работу 20 тыс. пользователей в интенсивном режиме, что было подтверждено по итогам тестирования в конце 2023 г.

Прочие новшества в «Частном облаке»

Начиная с версии 3.2, администратор системы на базе продукта «Мой офис Частное облако» имеет возможность запретить скачивание документов и копирование данных всем пользователям или отдельным их категориям (группам). Функция призвана улучшить защиту конфиденциальной информации, предотвращая ее утечку или несанкционированное использование. Это особенно актуально для компаний, работающих с важными корпоративными или клиентскими данными, отмечают разработчики.

Настройка запрета на скачивание документов и копирование данных в «Мой офис Частное облако

»Также расширен список каталогов пользователей, доступных для синхронизации с «Мой офис Частное облако». Это позволит компаниям, использующим службы FreeIPA и OpenLDAP на основе открытого исходного кода, сократить ресурсы на администрирование системы.

Умные таблицы в «Мой офис Стандартный» и «Мой офис для дома»

Настольные редакторы, входящие в состав продуктов «Мой офис Стандартный» и «Мой офис для дома», получили свыше 20 новых функций. В частности, были реализованы возможности по созданию так называемых умных таблиц, поддержка вычисляемых экспресс-полей, просмотр деталей сводной таблицы на отдельном листе и другие функции.

В редакторе «Мой офис Таблица» теперь можно преобразовать произвольный диапазон данных в умную таблицу – удобно читаемую, с форматированием, фильтрацией, сортировкой и на основе данных которой допускается создание сводных таблиц. Это ускоряет процесс редактирования, улучшает визуальное восприятие данных и облегчает поиск информации, пояснили CNews в НОТ.

Что нового в Squadus и Squadus Pro

Помимо продуктов семейства «Мой офис», обновление получили Squadus и Squadus Pro.

Squadus предоставляет инструменты для совместной работы и взаимодействия команд. С помощью решения пользователи могут работать с документами в чатах, назначать аудио- и видеоконференции из календаря почты, получать от чат-бота уведомления о предстоящих встречах.

Squadus Pro – расширенная версия единого цифрового пространства Squadus, выведенная НОТ на рынок в середине октября 2024 г.

Обновленное ПО Squadus способно на интеграцию с корпоративными автоматическими телефонными станциями (АТС). Благодаря этому из соответствующего приложения теперь можно звонить на внутрикорпоративные, мобильные и стационарные номера. Звонок появляется в отдельном окне, где его можно отклонить или принять. Вся история сохраняется в новом разделе «Звонки на телефон», включая пропущенные вызовы.

Вызов по корпоративному телефонному номеру в Squadus, интегрированному с АТС

На вопрос CNews о том, с какими АТС поддерживается интеграция Squadus, в НОТ заявили, что взаимодействие обеспечивается с любой системой.

«Мы можем интегрироваться с любой существующей в компании АТС, ограничений нет», – сказал представитель НОТ.

В Squadus 1.7 доступны создание и внесение правок в события непосредственно в календаре – переключаться между приложениями при этом необходимости нет. Пользователи могут задавать тему встречи, подключать новых участников, менять дату и время, получать напоминания о событиях, а также автоматически добавлять ссылки на конференции. Если в событиях календаря есть конфликт, то он отразится в приложении.

Редактирование события в обновленном календаре Squadus

Разработчики упростили процедуру создания каналов в Squadus 1.7 и сделали ее более прозрачной. Канал в терминологии мессенджера Squadus – основной вид беседы, предназначенный для группового общения пользователей.

Теперь при создании канала пользователь видит, какие именно действия от него требуются: от ввода названия канала и выбора участников до настройки типа канала (закрытый/открытый, обычный/только для чтения, с шифрованием или без).

Федеративная беседа (в том числе и федеративный канал) обладает теми же свойствами, что и обычная беседа, но предназначена для добавления внешних пользователей с других серверов (федераций), который объединены в одну федеративную сеть с текущим сервером, говорится в документации справочного центра «Мой офис».

После обновления Squadus пользователи имеют возможность не только общаться с участниками федераций в личных переписках, но и создавать федеративные каналы и команды прямо из мобильного приложения. Функция расширяет возможности совместной работы между организациями и делает коммуникацию доступной и удобной в любом месте и на любом устройстве, отмечают в НОТ.