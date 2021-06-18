В частном облаке Mail.ru Cloud Solutions появилась возможность использовать защищенную СУБД Jatoba

Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) стала партнером компании «Газинформсервис», разработчика системы управления базами данных Jatoba. Теперь в частном облаке MCS будет распространяться защищенная российская СУБД Jatoba. Ее могут использовать компании с повышенными требованиями к безопасности ИТ, в частности, нефтегазовые и металлургические предприятия.

СУБД Jatoba предназначена для управления реляционными базами данных и обеспечения многопользовательского доступа к данным с разным уровнем конфиденциальности. Продукт зарегистрирован в реестре российских программ для электронно-вычислительных машин, а также сертифицирован ФСТЭК по 5 уровню доверия.

Mail.ru Private Cloud – решение с возможностями гибких настроек по обеспечению безопасности. Сочетание защищенного частного облака и СУБД Jatoba позволит создать безопасную ИТ-инфраструктуру на базе российских решений.

Ядро программного комплекса построено на основе СУБД с открытым кодом PostgreSQL, за счет чего пользователи легко могут перейти на решение и исключить привязку к ПО конкретного разработчика. При этом в Jatoba реализована дополнительная функциональность: ее утилиты позволяют «из коробки» решать важные задачи по обеспечению безопасности данных, отказоустойчивости и производительности.

Клиенты смогут повысить уровень информационной безопасности за счет поддержки системой Jatoba различных методов контроля и ограничения доступа к данным и сервису. Например, модуль расширения функционала управления парольными политиками позволяет выполнять как корпоративные правила конфиденциальности, так и требования ФСТЭК или CIS. Модуль сокрытия исходных текстов процедур и функций предотвращает возможность их анализа и изменения. Это исключает стороннее вмешательство в бизнес-логику программного продукта, использующего СУБД Jatoba как платформу хранения. Кроме этого, реализована возможность ограничивать доступ администратора к защищаемым данным.

Встроенный механизм обеспечения отказоустойчивости кластера позволяет непрерывно анализировать состояние всех его узлов, автоматически переключать роль основного сервера на запасной. Это сокращает простой в случае аварийных ситуаций. Масштабируемость обеспечивается специальным модулем, который маршрутизирует запросы пользователей по заданным правилам.

СУБД Jatoba работает в операционных системах Windows и семейства Linux. Система совместима с многими бизнес-приложениям, что позволит быстро и с минимальными затратами развернуть требуемые ПО.

«Миграция в облака — общемировой тренд. В СУБД Jatoba реализованы механизмы обработки данных в облаке, технологии для обеспечения отказоустойчивости систем с учетом специфики облачных хранилищ. Все это позволит пользователям частных облаков от MCS получить надежную российскую систему управлениями базами данных», — отметил Денис Рожков, руководитель разработки СУБД Jatoba компании «Газинформсервис».

«При формировании портфеля сервисов мы всегда ориентируемся на потребности клиентов. В ответ на повышенные требования крупных компаний к информационной безопасности мы запустили надежное и защищенное частное облако. Теперь мы даем возможность использовать в частном облаке СУБД Jatoba, которая подходит в том числе для эксплуатации на объектах критической информационной инфраструктуры на нефтегазовых и металлургических предприятиях», — отметил Дмитрий Лазаренко, директор по продукту Mail.ru Cloud Solutions.