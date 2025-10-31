Разделы

ПО Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения
|

VK Cloud и BPMSoft объявляют о полной технологической совместимости

Low-code платформа со встроенными ИИ-инструментами BPMSoft теперь официально доступна для развертывания в облачной инфраструктуре VK Cloud. Это открывает клиентам новые возможности — от гибкого выбора среды размещения до ускоренного запуска ИТ-систем без затрат на собственную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители VK.

Интеграция BPMSoft с VK Cloud поможет компаниям быстро адаптировать бизнес-процессы под меняющиеся условия рынка. Облачная инфраструктура VK Cloud обеспечит безопасность и доступность данных, что особенно важно для систем управления процессами.

Проведенные тесты показали, что платформа BPMSoft подходит для задач крупного бизнеса – банков, ритейла, промышленных компаний и ТЭК. В базовой конфигурации BPMSoft могут одновременно работать более тысячи пользователей.

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему
Бизнес

«Мы видим, что интерес крупного бизнеса к развертыванию CRM- и BPM-систем в облачной инфраструктуре растет. Компаниям важно запускать новые системы без длительного цикла закупки и внедрения программного обеспечения. Совместимость BPMSoft с инфраструктурой VK Cloud позволяет запускать платформу за 24 часа и обеспечивает компаниям надежность, отказоустойчивость для выполненных развертываний», — сказал заместитель технического директора BPMSoft Максим Мостовщиков.

«Мы предлагаем готовое решение, которое разворачивается прямо в облаке VK Cloud и работает полностью на российских технологиях. Пользователям не потребуется тратить ресурсы на создание и настройку собственной инфраструктуры для CRM-системы», – сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования

Европа внедряет суверенный мессенджер с полным доступом к перепискам граждан

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает

Российские банки почти прекратили консультации в Telegram и WhatsApp*. Но в суверенный мессенджер они не рвутся

Хакеры в 2024 г. уничтожили полпроцента российского ВВП

На GitHub революция. Программисты без предупреждения променяли Python и JavaScript на почти никому неизвестный язык

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/