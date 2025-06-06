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Мостовщиков Максим
УПОМИНАНИЯ
|06.06.2025
|BPMSoft и Arenadata подтвердили совместимость своих решений 1
Мостовщиков Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Lansoft - Лансофт 76 1
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 286 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2122 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1355 1
|Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 142 1
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Prosperity 4 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1077 1
|Демин Василий 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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