Разделы

ПО Софт
|

BPMSoft и Arenadata подтвердили совместимость своих решений

Компания Arenadata завершила тестирование совместимости своей СУБД Arenadata Prosperity (ADP) с российской low-code платформой BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft). Результаты испытаний подтвердили корректную и стабильную работу решений в единой технологической инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Василий Демин, менеджер по продуктовому маркетингу Arenadata: «Результаты тестирования подтвердили, что Arenadata Prosperity обеспечивает высокую производительность и надежность при работе с BPM-платформой BPMSoft. Это важный шаг для создания комплексных решений, сочетающих аналитику больших данных и автоматизацию бизнес-процессов».

Максим Мостовщиков, заместитель технического директора BPMSoft: «Мы системно работаем для поддержки совместимости BPMSoft с широким спектром СУБД, стремимся обеспечить ее стабильную работу с отечественным стеком и соответствие регуляторным требованиям к защите информации. Совместимость с Arenadata Prosperity — это важный шаг к созданию полноценных импортонезависимых ИТ-ландшафтов для критически значимых отраслей».

Arenadata Prosperity создана на базе PostgreSQL и оптимизирована для критически важных ИТ-сценариев. СУБД поддерживает более 20 тыс. одновременных соединений, отказоустойчивость на уровне до 99,99%, а также включает встроенные средства резервного копирования, мониторинга и аудита. Продукт сертифицирован по четвертому уровню доверия ФСТЭК и совместим с отечественными операционными системами, включая «Ред ОС» и Astra Linux.

Алексей Парасына, «Норсофт»: Мы не физически измеряем, а вычисляем количество вредных выбросов
Цифровизация

Low-code-платформа BPMSoft предназначена для автоматизации и управления бизнес-процессами. Она поддерживает нотацию BPMN 2.0, адаптируется под задачи заказчика и позволяет проектировать, тестировать и запускать корпоративные приложения — CRM, SRM, HRM, ITSM и др. Платформу можно развернуть в инфраструктуре заказчика, в облаке BPMSoft или у стороннего провайдера. ЦОД BPMSoft расположен в России и соответствует требованиям безопасности, включая контроль доступа и защиту данных.

Компании планируют развивать сотрудничество, включая формирование совместных рекомендаций для заказчиков из госсектора, промышленности, финансовой и телеком-отраслей. Подтвержденная совместимость решений позволит ускорить цифровую трансформацию предприятий за счет более устойчивой и масштабируемой ИТ-инфраструктуры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие новые возможности должны быть в современной СЭД

Умные часы Apple Watch считают сожженные калории на глазок. Ошибка достигает 30%

Игорь Беляк, Directum — о том, как генеративные модели ИИ обеспечивают комплексное решение для задач обработки информации

Windows 11 будет принудительно тормозить процессоры ноутбуков, но пользователям это понравится

Андрей Сунцов, «Петро Велт Технолоджис» — о трудностях импортозамещения при автоматизации ТОиР на удаленных объектах нефтесервисной компании

Россиян обяжут покупать ноутбуки с российским Linux. Его будут устанавливать принудительно. Опрос

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще