BPMSoft и Arenadata подтвердили совместимость своих решений

Компания Arenadata завершила тестирование совместимости своей СУБД Arenadata Prosperity (ADP) с российской low-code платформой BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft). Результаты испытаний подтвердили корректную и стабильную работу решений в единой технологической инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Василий Демин, менеджер по продуктовому маркетингу Arenadata: «Результаты тестирования подтвердили, что Arenadata Prosperity обеспечивает высокую производительность и надежность при работе с BPM-платформой BPMSoft. Это важный шаг для создания комплексных решений, сочетающих аналитику больших данных и автоматизацию бизнес-процессов».

Максим Мостовщиков, заместитель технического директора BPMSoft: «Мы системно работаем для поддержки совместимости BPMSoft с широким спектром СУБД, стремимся обеспечить ее стабильную работу с отечественным стеком и соответствие регуляторным требованиям к защите информации. Совместимость с Arenadata Prosperity — это важный шаг к созданию полноценных импортонезависимых ИТ-ландшафтов для критически значимых отраслей».

Arenadata Prosperity создана на базе PostgreSQL и оптимизирована для критически важных ИТ-сценариев. СУБД поддерживает более 20 тыс. одновременных соединений, отказоустойчивость на уровне до 99,99%, а также включает встроенные средства резервного копирования, мониторинга и аудита. Продукт сертифицирован по четвертому уровню доверия ФСТЭК и совместим с отечественными операционными системами, включая «Ред ОС» и Astra Linux.

Low-code-платформа BPMSoft предназначена для автоматизации и управления бизнес-процессами. Она поддерживает нотацию BPMN 2.0, адаптируется под задачи заказчика и позволяет проектировать, тестировать и запускать корпоративные приложения — CRM, SRM, HRM, ITSM и др. Платформу можно развернуть в инфраструктуре заказчика, в облаке BPMSoft или у стороннего провайдера. ЦОД BPMSoft расположен в России и соответствует требованиям безопасности, включая контроль доступа и защиту данных.

Компании планируют развивать сотрудничество, включая формирование совместных рекомендаций для заказчиков из госсектора, промышленности, финансовой и телеком-отраслей. Подтвержденная совместимость решений позволит ускорить цифровую трансформацию предприятий за счет более устойчивой и масштабируемой ИТ-инфраструктуры.