«МСВСфера Сервер» 9 и BPMSoft подтвердили совместимость

Разработчик российских операционных систем «Инферит ОС» (группа компаний Softline) и «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг LANSOFT) завершили тестирование совместимости операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и low-code платформы BPMSoft. Интеграция решений позволяет формировать полностью российские ИТ-комплексы, объединяющие надежную серверную инфраструктуру и инструменты для автоматизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

«МСВСфера Сервер» 9 — высокопроизводительная платформа класса Enterprise Linux, предназначенная для построения масштабируемых серверных систем. Платформа BPMSoft обеспечивает современный low-code подход к разработке корпоративных приложений, заменяя западные продукты в сегментах BPM и CRM. Оба решения включены в реестр российского программного обеспечения и активно используются в проектах импортозамещения.

Комплексное применение ОС и платформы предоставляет заказчикам ряд ключевых преимуществ. Во-первых, снижается совокупная стоимость владения за счёт отказа от зарубежных лицензий. Во-вторых, ускоряется разработка и адаптация бизнес-приложений благодаря инструментам BPMSoft. В-третьих, существенно сокращаются риски, связанные с санкционными ограничениями, что особенно важно для компаний из государственного сектора и стратегических отраслей.

Максим Мостовщиков, заместитель технического директора BPMSoft: «Сегодня заказчики все чаще требуют не отдельных решений, а интегрированных комплексов, которые можно быстро внедрить и масштабировать, быть уверенными в их безопасности. Мы видим растущий интерес к решениям, объединяющим инфраструктуру и бизнес-приложения — особенно в секторах с повышенными требованиями к локализации и контролю: госуправлении, финансовых организациях, предприятиях ТЭК и промышленности».

Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС» (группа компаний Softline): «Совместимость “МСВСфера Сервер” 9 с платформой BPMSoft подтверждает, что отечественные технологии готовы закрывать ключевые задачи бизнеса — от надёжной серверной инфраструктуры до гибкой автоматизации процессов. Сегодня заказчики все чаще формируют ИТ-ландшафт на базе российских решений, и наша задача — обеспечить производительную и безопасную основу для таких проектов».

Аналитики ожидают, что в 2026-2028 гг. интерес к полностью российским интеграционным решениям будет расти ускоренными темпами, особенно в связи с усилением требований к технологическому суверенитету в госсекторе и критической инфраструктуре.