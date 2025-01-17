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В VK Cloud добавили полнотекстовый поисковый движок

Скоростной и производительный полнотекстовый поисковый движок MeiliSearch расширяет набор сервисов для работы с большими объемами текстовых данных на платформе VK Cloud. Пользователи облачной платформы смогут использовать это решение для реализации систем умного и интуитивно понятного поиска на своих площадках (например, поиск похожего товара или контента).

Обновление версий MeiliSearch происходит на стороне VK Cloud, что даёт возможность быстро разворачивать инструмент, интегрировать его в свои проекты через API и сосредоточиться на разработке, полностью соблюдая требования законодательства для обработки персональных данных. Инфраструктура VK Cloud аттестована по требованиям 152-ФЗ (УЗ-1).

Полнотекстовая поисковая система Meilisearch позволяет эффективно обрабатывать различные типы данных, что даёт возможность применять это решение в проектах, где необходим поиск с использованием сочетания ключевых слов, семантики и контекста.

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Цифровизация

MeiliSearch доступен пользователям платформы VK Cloud в «Магазине приложений».

«Последние пять лет цифровые платформы развиваются очень быстрыми темпами. Рынок e-commerce растет почти на 40% каждый год, 63% интернет-пользователей заказывают товары на маркетплейсах, более 40% потребляют контент на видеохостингах и других контент-площадках. Качественная поисковая выдача — становится важной функциональностью платформ. Теперь пользователи VK Cloud могут применять Meilisearch в проектах, где необходима умная поисковая выдача, например, поиск похожих товаров по запросам покупателя на e-comm-платформах, а также в стриминговых сервисах и медиа-проектах», — сказал директор по продукту VK Cloud и бизнес-лидер сегмента SaaS в VK Tech Дмитрий Лазаренко.

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