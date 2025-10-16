Разделы

VK Tech запустил сервис виртуальных карт GPU

VK Tech объявил о появлении на облачной платформе VK Cloud виртуальных GPU-карт. Их использование позволит сократить расходы на решение задач и даст возможность более рационально использовать дорогостоящее оборудование — с одной физической GPU-картой смогут работать сразу несколько пользователей или серверов. Об этом CNews сообщили представители VK

Виртуальные GPU можно использовать в сервисе Cloud Desktop от VK Cloud, чтобы эффективно расходовать средства на создание рабочих столов для проектирования, анимации, 3D-моделирования, рендеринга и других задач, в которых требуются GPU-карты. Решение данных задач актуально для проектных бюро, медиа-команд, разработчиков и других компаний, которым нужно обеспечить сотрудникам защищенный удаленный доступ к ресурсам.

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

С помощью виртуальных GPU также можно параллельно обучать ML-модели на небольших наборах данных, обрабатывать изображения или видео.

«Мы стремимся сделать технологии более доступными для наших пользователей. Облачные вычисления на базе GPU помогут повысить производительность решений, сократить время на обработку данных и снизить расходы. Новый сервис позволяет быстро получить готовую к работе видеокарту и оплатить только необходимый объем ее мощностей», — сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

