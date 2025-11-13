Разделы

IDM-решение «Юнигейт» появилось на маркетплейсе VK Cloud

В «Магазине приложений» VK Cloud от VK Tech представлено решение «Юнигейт» компании Parma TG для идентификации и централизованного управления доступом пользователей. «Юнигейт» сертифицировано ФСТЭК и подходит для защиты объектов государственных и бюджетных организаций, коммерческих компаний-операторов персональных данных и субъектов КИИ.

«Юнигейт» позволяет выполнить требования приказов ФСТЭК №117 и №239 по обеспечению базовых мер защиты информационных систем. В их числе идентификация и аутентификация пользователей, управление доступом, мониторинг и регистрация событий безопасности.

В VK Cloud с помощью «Юнигейта» клиенты смогут создать единый контур управления доступом своих пользователей, гибко настраивать роли, проводить аудит и логирование. Развертывание решения занимает от 1 часа, а затраты на инфраструктуру минимальны.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

«Появление «Юнигейта» в маркетплейсе VK Cloud открывает новые возможности для защиты данных информационных систем организаций, которые используют облачную или гибридную ИТ-инфраструктуру. Применение сертифицированных средств защиты информации в такой среде существенно снижает риски информационной безопасности и расходы на соблюдение регуляторных требований», — сказал Михаил Рожков, директор департамента развития бизнеса Parma TG.

«IDM-решения сейчас востребованы разными категориями заказчиков — от государственных организаций до IT-компаний. Юнигейт поможет нашим клиентам быстро и эффективно выстроить систему управления доступом с соблюдением всех требований регулятора», — отметил директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

