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«Спортмастер» в 20 раз увеличил объем облачных мощностей с платформой VK Cloud

ИТ-компания SM Lab (входит в состав «Спортмастера») с 2019 г. развивает приложения в облачной платформе VK Cloud. За шесть лет работы SM Lab существенно увеличила объем используемых ресурсов в облаке VK Cloud. Максимальный показатель доходил до роста в 20 раз от первоначального объема. Об этом CNews сообщили представители VK.

SM Lab создает и развивает 350 информационных систем и сервисов в 20 функциональных областях. Это программное обеспечение для внутренней инфраструктуры, интернет-магазинов, систем документооборота, аналитики, логистики и клиентского опыта.

С помощью продуктов VK Cloud SM Lab обеспечивает надежную среду для эффективной работы своих сервисов. Сначала облачные ресурсы использовались для проведения тестов и пилотных проектов. С масштабированием инфраструктуры под задачи команд компании количество используемых серверов выросло в 20 раз. Компания использует облачные серверы, а также сервисы для работы с контейнерами Kubernetes и решения для аварийного восстановления ИТ-структуры.

В SM Lab автоматизировали внутренние процессы работы с облаками. Для этого технические специалисты компании создали портал, на котором продуктовые команды могут заказать необходимые ресурсы. Сервис позволяет автоматически разворачивать их в разных облаках.

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цифровизация

«SM Lab работает не только в России. Чтобы обеспечить инфраструктуру для зарубежных подразделений, таким компаниям удобнее, проще и практичнее использовать облачные платформы. Когда у клиента появляется потребность, VK Cloud обеспечивает надежную и масштабируемую среду, которая адаптируется под конкретные задачи команд», — сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

«Мы включаем машины в облаках по расписанию: они работают с 8 до 17 часов, так же как сотрудники сервиса управления виртуальными машинами. С одной стороны, это позволяет нам экономить, а с другой — получать ресурсы, которые нужны прямо здесь и сейчас», — сказал директор департамента управления серверами и облачными ресурсами «Спортмастер» Александр Скляров.

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