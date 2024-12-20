VK Cloud предлагает бесплатное обучение работе с облачными технологиями

Специалисты VK Tech разработали курс для технических экспертов middle- и senior-уровня. На курсе все желающие смогут на практике научиться применять актуальные облачные технологии в бизнес- и ИТ-проектах, создавая отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру и ускоряя разработку за счет автоматизации и DevOps-подхода. Практические задания позволят получить востребованные навыки работы с облаком на примере платформы VK Cloud. Об этом CNews сообщили представители VK.

Курс будет наиболее полезен облачным инженерам, архитекторам, сетевым администраторам, DevOps-инженерам и другим техническим специалистам. Они получат продвинутые навыки работы с облаком: использование инструментов кибербезопасности для защиты инфраструктуры от атак, управление ИТ-инфраструктурой как кодом, работа с платформенными сервисами — управляемыми базами данных и масштабируемыми кластерами Kubernetes, а также разработка стратегии миграции в облако.

Программа и задания курса составлены экспертами VK Tech с 15-летним опытом работы с облачными технологиями, информационной безопасностью и организацией разработки. Студенты курса, выполнившие все практические задания и прошедшие финальный тест, получат сертификаты от VK Cloud.

«Нам важно повышать уровень цифровых компетенций и совершенствовать навыки работы с облачными технологиями на российском ИТ-рынке. Благодаря обучению от VK Cloud специалисты смогут повысить свою экспертность для работы с новыми облачными проектами. Задания и материалы курса специально подобраны так, чтобы отображать реальные запросы ИТ-компаний. Поэтому прохождение курса поможет участникам увеличить свою ценность для ИТ-рынка», — сказал директор по продукту VK Cloud и бизнес-лидер сегмента SaaS в VK Tech Дмитрий Лазаренко.