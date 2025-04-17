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Коровин Денис
Коровин Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1401 1
|Буйлов Юрий 13 3
|Лазаренко Дмитрий 58 3
|Калиновский Богдан 8 3
|Бобылев Максим 7 3
|Халматов Максим 64 2
|Савенко Вера 10 2
|Лыжин Дмитрий 8 2
|Бодров Юрий 4 2
|Ерилов Игорь 2 2
|Малафеев Алексей 9 2
|Карапетян Карен 8 2
|Меликсетян Карен 2 2
|Низник Александр 20 1
|Ким Наталья 4 1
|Drucker Peter - Друкер Питер 3 1
|Колганов Владимир 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147486 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 2
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