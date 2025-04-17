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Индексная книга (каталог) CNews*
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Коровин Денис



17.04.2025 Каких успехов удалось добиться в результате цифровой трансформации 1
02.11.2020 «Лента» запустила систему Click & collect в 150 гипермаркетах в России 1
24.04.2018 Станет ли Россия страной ЦОДов 1
05.04.2018 Круглый стол CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018» 1
27.03.2018 Конференция CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018» 1
21.03.2017 Сеть Selgros Cash & Carry ускорила запуск новых магазинов с помощью «Крок» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Коровин Денис и организации, системы, технологии, персоны:

VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 359 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13044 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
VK - Mail.ru Group 3475 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Novardis - Новардис Консалтинг 61 1
Крок - Croc 1782 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 521 1
SAP SE 5317 1
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1056 3
МЮЗ - Московский ювелирный завод 14 3
CarPrice - Карпрайс 37 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7503 2
Pony Express - Фрейт линк 70 2
АльфаСтрахование СГ 328 2
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 28 2
Лента - Сеть розничной торговли 2124 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1411 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1401 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 4
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1017 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11261 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9577 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3293 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 491 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30283 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13564 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2990 2
Умные платформы 1731 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1102 1
DevOps - Development и Operations 922 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12245 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 813 1
Торговля розничная - Click&Collect - самовывоз 34 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5856 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16026 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5192 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2736 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4112 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21055 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7323 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8590 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1151 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1844 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 352 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1155 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4472 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4022 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 409 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1520 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6775 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1082 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5579 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10499 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5233 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 400 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 39 1
HPE SimpliVity 31 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 277 1
Буйлов Юрий 13 3
Лазаренко Дмитрий 58 3
Калиновский Богдан 8 3
Бобылев Максим 7 3
Халматов Максим 64 2
Савенко Вера 10 2
Лыжин Дмитрий 8 2
Бодров Юрий 4 2
Ерилов Игорь 2 2
Малафеев Алексей 9 2
Карапетян Карен 8 2
Меликсетян Карен 2 2
Низник Александр 20 1
Ким Наталья 4 1
Drucker Peter - Друкер Питер 3 1
Колганов Владимир 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5871 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24552 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1506 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14828 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5541 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13916 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5266 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1836 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2186 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2056 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354175, в очереди разбора - 759475.
Создано именных указателей - 173153.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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