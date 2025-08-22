Разделы

SSHD solid-state hybrid drive гибридный твердотельный накопитель

SSHD - solid-state hybrid drive - гибридный твердотельный накопитель

22.08.2025 Неизвестный хакер серийно атакует ПО Apache помощью древней уязвимости 1
04.07.2024 Через «дыру» в OpenSSH любой желающий может получить админские права на серверах под ОС Linux 1
27.05.2024 Вопреки всем традициям: Microsoft выпустила спецверсию Windows 11 для работы на слабых ПК 1
05.04.2024 В популярную библиотеку под Linux заложили бэкдор. Скандал случился невероятный 1
03.11.2023 Хакерский ботнет Mozi «убили» одним сообщением. Неизвестно, кто это был: полиция, злоумышленники, или владельцы 1
11.11.2022 Новые SSD от Digma: достойная альтернатива западным накопителям 1
19.05.2022 Найдены «дыры» в сотнях программных продуктов Intel 1
30.03.2022 Состоялся релиз СУБД Postgres Pro Enterprise 13.6.1 1
03.11.2020 МВД потратит 444 миллиона на «железо» на российских чипах. «Байкалам» в допуске отказано 1
18.09.2020 «Ростех» впервые в России начал перерабатывать жесткие диски на магниты 1
12.04.2018 Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018 1
27.03.2018 Конференция CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018» 1
20.03.2018 Конференция CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018» 1
05.03.2018 Конференция CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018» 1
28.02.2018 Конференция CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018» 1
20.09.2016 Новые имена линейки продуктов Seagate. «Стражи данных» 1
22.04.2016 Lenovo вывела на российский рынок два новых компактных неттопа 1
25.09.2015 Троян-«параноик» создает прокси-сервер в ОС Linux 1
27.07.2015 HP привезла в Россию ноутбуки новых моделей 1
10.06.2015 Обзор ноутбука Acer Aspire V Nitro Black Edition. Недорогой, 15-дюймовый, игровой 1
10.03.2015 Мультимедийный ноутбук Lenovo Z70-80 доступен на российском рынке 1
16.01.2015 Toshiba выпустила гибридные твердотельные накопители нового поколения 1
22.10.2014 Руководство по выбору ноутбука Fujitsu Lifebook 1
22.09.2014 Lenovo на IFA 2014: смартфоны, планшеты и ноутбуки 2
21.08.2014 Lenovo анонсировала три компьютера для корпоративного клиента 1
30.07.2014 Российский рынок СХД приблизился к стагнации 1
28.07.2014 Топ-5 самых «долгоиграющих» ноутбуков 1
25.11.2013 WD представила первый в мире гибрид из жесткого диска и SSD 1
24.07.2013 Seagate выпустила самый быстрый жесткий диск для корпоративных СХД 1
11.06.2013 Новый троян атаковал сотни серверов под управлением Linux 1
11.06.2013 Новая версия трояна крадет данные для аутентификации на Linux-серверах 1
07.06.2013 Май 2013: новые трояны-шпионы для Android, атака пользователей Facebook, Google Plus и Twitter 1
24.04.2013 WD приступил к продажам самых тонких в мире жестких дисков 1
24.04.2013 WD приступил к поставкам 2,5-дюймовых накопителей с толщиной корпуса всего 5 мм 1
22.04.2013 ZOOM рекомендует: лучший "ультрабук тяжелого класса" ASUS Zenbook U500VZ 1
03.04.2013 ZOOM.CNews рекомендует: подробный обзор флагманского медиаплеера Dune HD Base 3D 1
07.03.2013 Seagate приступил к поставкам гибридных твердотельных дисков третьего поколения 1
25.02.2013 Новый троян крадет пароли на Linux-серверах 1
09.01.2013 Seagate анонсировала новые накопители для «облака», мобильных устройств и потребительской электроники 1
22.02.2011 Гибридные винчестеры Seagate Monetus XT оказались проблемными 1

Intel Corporation 12405 11
Nvidia Corp 3636 8
Samsung Electronics 10454 7
Seagate Technology 747 7
Microsoft Corporation 25017 6
Dr.Web - Доктор Веб 1268 5
Lenovo Group 2322 4
HP Inc. 5728 4
Sony 6592 4
Western Digital Corporation - WDC 561 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1537 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2079 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 3
VAIO 474 3
Toshiba Corporation 2940 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2233 2
IBM - International Business Machines Corp 9502 2
Meta Platforms - Facebook 4493 2
LG Electronics 3652 2
Acer Group - Acer Inc 2611 2
Fujitsu 2054 2
AMD - Advanced Micro Devices 4381 2
Microsoft Windows Hardware Experience 4 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 384 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 427 1
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 179 1
Apple Inc 12375 1
Dell EMC 5059 1
X Corp - Twitter 2895 1
Крок - Croc 1790 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
Hitachi - Хитачи 1474 1
Gen Digital - Avast Software 176 1
Bitdefender 158 1
Samsung - Harman - JBL 227 1
Qlik - QlikTech 161 1
BI Partner - БиАй Партнер 36 1
Dell Technologies - Dell Computer 2143 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 870 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1197 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1097 3
АльфаСтрахование СГ 338 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 131 3
Pony Express - Фрейт линк 70 3
МЮЗ - Московский ювелирный завод 14 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2591 2
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 2
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 396 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 214 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 1
Белый Ветер 361 1
Армада - РБК софт - PCHome 36 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3231 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3399 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6172 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5652 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1464 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4338 25
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3377 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9859 19
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14758 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26478 15
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21443 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25382 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9675 11
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2713 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10203 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31168 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30144 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9993 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14219 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12737 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7493 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12750 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3951 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3990 8
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13265 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14165 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54735 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11633 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21724 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13148 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22279 7
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2546 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16504 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11034 7
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 976 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5593 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6652 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17569 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10325 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5745 6
NAND flash memory - флеш-память 629 5
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3205 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6191 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2913 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1990 5
Linux OS 10568 11
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 8
Microsoft Windows 16085 8
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1423 7
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 849 6
Nvidia GeForce GTX 522 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1393 4
Intel HD Graphics - графический процессор 233 4
Google Android 14441 4
Intel Core i - Cерия процессоров 524 4
Intel Core - Семейство процессоров 1224 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4924 4
Nvidia GeForce GT 337 3
Fujitsu LifeBook 167 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1898 3
OpenSSH - Open Secure Shell 33 3
Western Digital - WD Black - серия HDD, PCIe SSD 20 3
Microsoft Windows 7 1989 3
Linux - Debian GNU 512 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 3
Lenovo ThinkCentre - IBM ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 68 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
Mozilla Firefox - браузер 1903 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 957 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 729 2
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 119 2
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 17 2
Acer Aspire - серия ноутбуков 324 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 2
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 2
Absolute Software - Absolute Home & Office - CompuTrace - LoJack 21 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 939 2
Samsung Electronics - OneNAND flash memory 10 2
Nvidia GeForce Go 189 2
Apple macOS 2168 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 966 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 379 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 588 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 596 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1909 1
Савенко Вера 10 3
Калиновский Богдан 8 3
Бобылев Максим 7 3
Лыжин Дмитрий 8 3
Бодров Юрий 4 3
Rutledge Matt - Ратледж Мэтт 12 2
Зайцев Михаил 292 2
Тютрин Игорь 6 2
Беляев Вадим 2 2
Ксенин Алекс 311 2
Phillips Tom - Филипс Том 9 2
Катаев Александр 40 1
Артеменко Алексей 17 1
Колганов Владимир 13 1
Слизов Владимир 5 1
Сухарев Сергей 11 1
Климарев Михаил 48 1
Артимович Дмитрий 41 1
Буйлов Юрий 13 1
Лазаренко Дмитрий 69 1
Коровин Денис 6 1
Wilkins Matthew - Вилкинс Мэтью 7 1
Мельникова Анастасия 428 1
Pimentel Rocky - Пиментел Рокки 3 1
Павлов Никита 102 1
Watkins Bill - Уоткинс Билл 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 152273 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44820 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17754 3
Япония 13421 2
Южная Корея - Республика 6775 2
США - Вашингтон - Сиэтл 401 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1304 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52914 1
Франция - Французская Республика 7937 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14347 1
Италия - Итальянская Республика 4404 1
Турция - Турецкая республика 2451 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1385 1
Таиланд - Королевство 847 1
Земля - планета Солнечной системы 10532 1
Китай - Тайвань 4079 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 1
Азия - Азиатский регион 5668 1
Россия - ЦФО - Московская область - Клин 48 1
Индия - Bharat 5598 1
Италия - Пьемонт - Турин 44 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1523 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6058 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53638 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1022 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11473 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5167 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5171 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1980 1
Гелий - Helium - химический элемент 14 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3286 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2747 1
Импортозамещение - параллельный импорт 539 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 227 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1426 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6648 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25260 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1627 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4634 1
Спорт - Хоккей 262 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7150 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1187 1
Паспорт - Паспортные данные 2654 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5792 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2861 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1281 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 308 1
Ergonomics - Эргономика 1646 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3097 1
Сон - Somnus 448 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1420 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2395 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1307 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14542 1
Лесная промышленность - Бамбук 24 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50079 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3507 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 387 1
Металлы - Золото - Gold 1177 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11348 4
CNews - ZOOM.CNews 1851 3
The Register - The Register Hardware 1645 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Лаборатория Артимовича 9 1
Tom’s Hardware 475 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8288 1
IDC - International Data Corporation 4929 1
Gartner - Гартнер 3588 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 185 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 916 1
Ростеха - Академия - Корпоративная сетевая академия Ростеха - программа Вектор 4 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 127 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2085 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
