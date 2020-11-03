МВД потратит 444 миллиона на «железо» на российских чипах. «Байкалам» в допуске отказано

МВД закупает вычислительную технику на чипах из Реестра российской радиоэлектроники при Минпромторге. По заданным параметрам процессоры «Байкал» не проходят; претендовать на деньги силовиков смогут только поставщики «железа» на «Эльбрусах». Совсем недавно на другом тендере МВД ситуация была ровно противоположной.

Российские чипы для нужд МВД

Как выяснил CNews, МВД собирается потратить до 444,6 млн руб. на вычислительное оборудование, базирующееся на отечественных процессорах. Это следует из данных тематической закупки министерства по линии ИКТ, в которой упомянутая сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта.

Тендер был запущен 30 октября 2020 г. в формате электронного аукциона. Заявки от претендентов принимаются до 16 ноября, торги намечены на 18 ноября. Осуществить передачу заказчику «железа» победителю необходимо до 20 декабря. Номенклатура поставки включает 20 вычислительных машин для хранения данных и 140 — для работы с базами данных и приложениями.

Потребность госзаказчика в технике именно на отечественных чипах прямо прописана в техзадании тендера в виде указания на то, что информация о процессоре должна присутствовать в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции при Минпромторге.

Напомним, присутствие электроники в этом реестре является господтверждением того, что она была произведена (или хотя бы разработана) на территории нашей страны. По линии чипов в реестр могут попасть так называемые российские интегральные схемы первого и второго уровней. Схемы первого уровня и разработаны, и непосредственно изготовлены в России. Второго — только разработаны. Положение о такой градации было утверждено распоряжением Правительства России №719 от 9 августа 2016 г.

МВД потратит до 444 млн руб. на вычислители с российскими процессорами

По условиям тендера на всей закупаемой вычислительной технике должна быть предустановленна отечественная операционная система специального назначения Astra Linux Special Edition.

«Байкалы» не проходят

В техзадании конкретные характеристики необходимых к использованию в закупаемом «железе» чипов не прописаны. Общая производительность процессоров при выполнении стандартного комплексного теста (7z b) утилитой 7 Zip/p7zip (версия 16.02 64-бит) по метрике «Rating MIPS» (строка «Tot:») для техники хранения установлена на уровне 15 тыс. единиц. Для техники под базы данных и приложения — 30 тыс. единиц.

При этом в первом случае речь идет о двухпроцессорных системах. Во втором — о четырехпроцессорных.

По данным источника CNews на рынке микроэлектроники, в линейке отечественных процессоров «Байкал», разрабатываемой компанией «Байкал электроникс», подходящих моделей под заданные параметры нет. Даже несмотря на то, что 27 октября 2020 г. в Реестр Минпромторга был включен последний из чипов линейки — «Байкал-М». Как минимум, у «Байкалов» не реализована система интеграции в многопроцессорные системы.

В этой связи источник редакции не сомневается, что претендовать на контракт с МВД смогут только поставщики техники на процессорах «Эльбрус» — из линейки, разрабатываемой компанией МЦСТ.

В МЦСТ на момент публикации данного материала прокомментировать CNews рассматриваемую закупку силового ведомства не смогли. В «Байкал электроникс» от комментариев отказались.

Недавно было наоборот: не проходили «Эльбрусы»

Напомним, 6 октября 2020 г. CNews писал о намерении МВД приобрести 7,77 тыс. ПК на 271,9 млн руб. также с предустановленной ОС Astra Linux. Тогда ситуация с допуском отечественных процессоров была обратной. Заданные параметры чипов допускали использование «Байкалов», но отсекали «Эльбрусы» — по причине недоступности нужной модели в широкой продаже.

Другой вопрос, что для поставщиков ПК в тот раз необходимость использовать процессоры только из Реестра Минпромторга в техзадании прописана не была, что допускало применение и зарубежных компонентов.

Некоторые технические подробности новой закупки

Из техзадания нового тендера следует, что вычислительная техника для хранения данных должна включать в себя накопители трех типов: четыре твердотельных (SSD) объемом 960 ГБ каждый, два твердотельных на 240 ГБ каждый и 20 дисков HDD и/или SSHD емкостью не менее 2,4 ТБ каждый.

Второй тип техники (для баз данных и приложений) должен включать два типа твердотельных накопителя: два на 480 ГБ каждый и четыре на 7,6 ТБ каждый.

Что касается ПО, то на всех вычислительных машинах, должно быть обеспечено функционирование софта из состава вышеупомянутой ОС Astra Linux. В частности, речь идет о ПО с графическим пользовательским интерфейсом для работы с интерактивным справочным материалом, для создания, просмотра и редактирования файлов с текстовой информацией, для воспроизведения мультимедийной информации (MPEG-1 Layer 3 (MP3), MPEG-4 Part 10 (H.264), OGG, FLAC), для архивирования и сжатия файлов, для работы с файловой системой (файловый менеджер), для интерактивного взаимодействия с веб-серверами (веб-браузер).