VK Cloud упростила перенос сервисов «1С» в облако

VK Cloud поможет перенести в облако системы «1С» с сотнями и тысячами активных пользователей. Решение автоматизирует развертывание необходимой инфраструктуры для размещения привычных сервисов, что позволит крупным и средним компаниям ускорить их миграцию.

Высоконагруженные приложения «1С» должны работать быстро и без сбоев даже при пиковых нагрузках — в период сдачи бухгалтерской отчетности или высокого сезона продаж. VK Cloud обеспечивает отказоустойчивую и гибкую инфраструктуру, которая поддерживает высокую производительность систем «1С» и позволяет обрабатывать тысячи запросов за секунды. При необходимости платформа позволяет оперативно добавлять вычислительные ресурсы или сокращать их. Это снижает издержки на содержание и обслуживание собственного серверного оборудования и ПО.

Дополнительно компании могут подключить на платформе VK Cloud решение для аудита производительности сервисов «1С» и своевременного реагирования на отклонения в их работе — ПО «Алькир» компании Digilabs. Оно обеспечивает быстрый и простой доступ к оперативным и архивным данным, позволяет определять причины снижения производительности систем.

«С помощью нового сервиса VK Cloud переносить высоконагруженные системы «1С» в облако и работать с ними стало проще и комфортнее. Специализированный кластер «1С» разворачивается в автоматизированном режиме и обеспечивает стабильную работу приложений. Облачная модель позволяет автоматически и в режиме реального времени масштабировать инфраструктуру, обеспечивая надежную защиту информации. Кроме того, облако позволяет перевести капитальные затраты на поддержание IT-инфраструктуры в операционные и гибко ими управлять», — сказал Дмитрий Лазаренко, директор по продукту VK Cloud и лидер бизнес-сегмента SaaS, VK Tech.

Инфраструктура VK Cloud соответствует требованиям 152-ФЗ на высшем уровне защищенности (УЗ-1), стандартам ГОСТ Р 57580, ISO и PCI DSS. ЦОДы уровня Tier III расположены в России. Для хранения образов и бэкапов используется S3-совместимое объектное хранилище. Резервное копирование баз данных по заранее согласованному графику обеспечивает сохранность информации. Пользователям доступны инструменты двухфакторной аутентификации. Для доступа через веб-браузер поддерживается возможность входа по сертификату.