Частное облако VK Cloud получило сертификацию ФСТЭК России

Платформа для построения частного облака Private Cloud, программный продукт VK Tech, получила сертификат ФСТЭК России. Теперь она соответствует требованиям по безопасности информации по 4 уровню доверия и 4 классу защиты и технических условий на продукт.

Условия сертификации установлены в документах «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий», «Требования по безопасности информации к средствам виртуализации».

Сертифицированная платформа Private Cloud позволяет создавать защищенные облачные вычислительные инфраструктуры и теперь может применяться в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории, в государственных информационных системах 1 класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности, в информационных системах общего пользования II класса.

Также на платформе Private Cloud обновились сервисы для обеспечения отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры. Инструменты логирования позволяют заказчикам собирать и хранить события из бизнес-приложений и ИТ-систем заказчика. Сервис мониторинга отслеживает стабильность систем и изменения в их производительности, позволяет оптимизировать потребление ресурсов и упрощает управление инфраструктурой.

В обновленной версии частного облака реализована поддержка нескольких зон доступности. При таком подходе заказчики могут разворачивать облачные ресурсы в нескольких контурах: например, в независимых стойках, машинных залах или ЦОДах. Это позволяет сохранить устойчивость ИТ-инфраструктуры в любой, даже внештатной ситуации.

«Как правило, частные облака — развернутые бизнесом на собственных или арендованных серверах — предлагают только виртуализацию и инфраструктурные сервисы. В Private Cloud компаниям, помимо этого, доступны платформенные сервисы для хранения и обработки данных, управления разработкой, а также маркетплейс готовых приложений. Сертификат ФСТЭК на наш продукт позволяет заказчикам построить частную облачную инфраструктуру и аттестовать ее по требованиям безопасности информации, предъявляемым к ГИС К-1 и ИСПДн УЗ-1, а также использовать ее для размещения значимых объектов КИИ. Расширенные возможности обновленной версии позволяют гибко управлять ресурсами облака и обеспечивать еще более высокий уровень безопасности инфраструктуры», — сказал Дмитрий Лазаренко, директор по продукту VK Cloud.

Все обновления Private Cloud 4.1 можно получать без остановки работы ИТ-систем компании. Для обеспечения высокого уровня информационной безопасности в процесс разработки платформы внедрены DevSecOps подходы. Решение поддерживает отечественные операционные системы («Ред ОС», «Альт», Astra Linux), что позволяет заказчикам выполнять задачи по построению информационных систем, аттестованных по требованиям безопасности информации.