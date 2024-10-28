Пользователям VK Cloud стал доступен новый сервис контроля безопасности проектов

На платформе VK Cloud запущен новый сервис для повышения безопасности приложений – Cloud Audit. С его помощью бизнес может обеспечивать непрерывный мониторинг и анализ событий безопасности в информационной инфраструктуре компании в режиме реального времени. Сервис позволяет оперативно выявлять маркеры и индикаторы потенциальных угроз и уязвимостей, анализ которых поможет предотвратить возможные инциденты безопасности. Об этом CNews сообщили представители VK.

Cloud Audit полностью готов к использованию, его не нужно настраивать и дорабатывать. Сервис нативно интегрируется с SIEM-инструментами, с помощью которых ИБ-специалисты могут своевременно определять и проверять входы и выходы из системы, вносимые изменения, создание новых ресурсов и другие подозрительные события. Это дает возможность реагировать на потенциальные угрозы, предотвращать утечки или неправомерные действия внутри компании. Журнал событий предоставляет инструменты поиска и фильтрации данных, а также язык поисковых запросов.

«VK Tech уделяет большое внимание безопасности и соответствию нормативных актов России. Новый сервис Cloud Audit обеспечивает Zero Day-подход. Это означает, что с момента создания проекта абсолютно все события записываются и хранятся с гарантией отказоустойчивости и доступности. Такого подхода к работе с событиями информационной безопасности не имеют другие облачные платформы в России», — сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.