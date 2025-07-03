VK Cloud предоставляет ресурсы для поддержки научных проектов

Вузы, команды и отдельные специалисты смогут использовать ресурсы облачной платформы VK Cloud для работы над научными задачами. Размер стартового гранта для каждого участника составляет 500 тыс. бонусных руб. на сервисы VK Cloud.

Помимо инфраструктуры, участники программы получат консультации по развитию проекта от технических экспертов VK Tech. Дополнительно командам помогут с освещением проектов на медийных ресурсах VK Tech.

В программе поддержки могут принять участие вузы, лаборатории, а также студенты и ИТ-специалисты, которые решают научные задачи совместно с учеными. Отбор в программу основан на критериях научной значимости проекта, его технологичности, публичной открытости и масштабируемости.

Инструменты облачной платформы VK Cloud помогут развивать проекты на стадиях от прототипа до масштабирования готового решения. Участникам будут доступны инфраструктурные и платформенные облачные сервисы: преднастроенные базы данных, готовые к работе серверы, платформа для создания и тестирования моделей машинного обучения и другие инструменты.

«Облачные технологии и сервисы VK Cloud дадут участникам программы поддержки возможность быстро получить нужные технологии и вычислительные мощности для проекта или исследовательской задачи. Все сервисы готовы к работе из коробки. Мы закроем вопросы, связанные с администрированием ИТ-инфраструктуры, чтобы исследователи занимались только профильной деятельностью. Молодые ученые и опытные команды смогут сосредоточиться на проверке гипотез, развитии проектов и проведении исследований», — сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

У VK Cloud уже есть опыт поддержки научных проектов. Например, в 2024 г. облачные технологии помогли программе по изучению и защите редких птиц «Сохранение кудрявого и розового пеликанов». Исследователям стало удобнее вести мониторинг, оценивать численность птиц, следить за их перемещениями и благополучием гнездовых колоний.