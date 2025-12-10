Positive Technologies запускает коммерческие продажи антивируса в составе продукта MaxPatrol EPP

Positive Technologies запускает коммерческие продажи собственной антивирусной технологии, которая легла в основу MaxPatrol EPP, продукта для предотвращения массовых и известных киберугроз. Кроме того, в течение полугода она будет бесплатна для клиентов MaxPatrol EDR. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Старт коммерческих продаж уже в 2025 г. во многом стал возможен благодаря деятельности антивирусной лаборатории Positive Technologies. Объем развиваемой в ней антивирусной базы вырос на 25% за счет объединения экспертизы белорусского вендора «Вирусблокада», долю в котором компания приобрела в начале 2025 г., с собственными наработками в этой области и знаниями, полученными в ходе расследований инцидентов и изучения инструментов злоумышленников.

Сегмент защиты конечных устройств входит в тройку основных направлений на рынке кибербезопасности России, его доля составляет 15%, или 35 млрд руб., следует из данных Центра стратегических разработок. В 2026 г. компания Positive Technologies намерена занять не менее 5% рынка в этой категории, реализовав концепцию MaxPatrol Endpoint Security. Она предполагает защиту конечных устройств от массовых и сложных кибератак и включает возможности двух продуктов — MaxPatrol EDR и MaxPatrol EPP.

«Мы видим запрос рынка на комплексную защиту конечных устройств, которые становятся главной мишенью злоумышленников, поэтому приложили максимум усилий для запуска коммерческих продаж собственного антивирусного ПО уже в этом году, — сказал Сергей Лебедев, руководитель департамента разработки средств защиты рабочих станций и серверов Positive Technologies. — Опыт белорусского вендора «Вирусблокада», долю которого мы приобрели в начале года, был усилен анализом актуальных вредоносных программ в нашем экспертном центре безопасности. Благодаря этому с момента создания совместной антивирусной лаборатории специалисты увеличили количество записей в антивирусной базе на 25%, обеспечив покрытие нового и до этого неизвестного инструментария злоумышленников. Вместе MaxPatrol EDR и MaxPatrol EPP помогают защититься от целевых и массовых атак и блокируют распространение ВПО через конечные устройства».

Антивирусная технология разработана для защиты конечных устройств от атак, в которых используются среди прочего новейшие техники злоумышленников. Для повышения производительности код продукта оптимизирован под современные ОС. Эффективность антивирусного ПО подтверждена на практике: решение опробовано на конечных устройствах сотрудников Positive Technologies, а также прошло пилотные испытания в ИT-инфраструктуре некоторых партнеров вендора. На кибербитве Standoff 16 продукт с антивирусной технологией обнаружил более 200 образцов вредоносного ПО в инфраструктуре одного из виртуальных государств. В дальнейшем вендор планирует нагрузочные тестирования и продолжит совершенствовать различные характеристики продукта.

MaxPatrol EPP, в основе которого лежит антивирусная технология, выявляет и блокирует вредоносное ПО, а также будет контролировать устройства и приложения для ограничения векторов атак. В ближайшее время антивирус появится в других продуктах Positive Technologies. В системе обеспечения киберустойчивости промышленных инфраструктур PT ISIM он поможет организовать превентивную защиту автоматизированных систем управления технологическим процессом, в PT Sandbox станет центральным элементом безопасности, в почтовом шлюзе класса email security будет анализировать вложения в режиме реального времени.