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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170583
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Правительство Московской области МОЦ ИКТ ГКУ МО Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий


10.02.2025 Обнаружен картельный сговор на 32 торгах при поставке ПК для нацпроекта «Образование» 1
21.11.2024 В России разработали систему для выявления с помощью ИИ картельных сговоров при госзакупках 1
18.09.2024 Власти нашли картельный сговор при реализации нацпроекта «Цифровая экономика» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Правительство Московской области и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 2
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 22 1
SAP SE 5295 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11790 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 244 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5497 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5008 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 202 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 558 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 3
Оцифровка - Digitization 4599 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13943 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 1
Наушники - Headphones 4049 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2032 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10184 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25608 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16230 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31114 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7153 1
ФАС РФ - Антикартель 6 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3255 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1087 1
Ефимов Константин 3 2
Лебедев Сергей 48 1
Русакова Светлана 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43532 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7540 3
Россия - РФ - Российская федерация 146063 2
Россия - ЦФО - Брянская область 358 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52303 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 652 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2941 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 730 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 608 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 709 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51621 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3984 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5013 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 355 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 569 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1665 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29459 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7554 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24341 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 980 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1906 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1082 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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