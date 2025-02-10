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Правительство Московской области МОЦ ИКТ ГКУ МО Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий
Правительство Московской области и организации, системы, технологии, персоны:
|ФАС РФ - Антикартель 6 2
|Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3255 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1087 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 980 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1906 1
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