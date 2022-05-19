Правительство Московской области Губернатор Московской области органы государственной власти
|19.05.2022
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«БФТ-холдинг» завершил проект по созданию «Витрины данных» МФЦ для Мингосуправления Московской области
«БФТ-холдинг» завершил проект по созданию «Витрины данных» МФЦ для Мингосуправления Московской области. Благодаря этому проекту жители области смогут видеть заявления, с которыми ранее обращались в МФЦ, через личный кабинет портала госуслуг. Заявителям также н
|23.05.2018
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«Визор» обеспечил мониторинг оперативной обстановки при проведении акции «Лес Победы»
сего мероприятие посетило около 300 тыс. человек. Одним из организаторов акции «Лес Победы» являлся Комитет лесного хозяйства – центральный исполнительный орган государственной власти Московско
|22.01.2018
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«Дочка» IBS наказала подмосковное Минсоцразвития на 60 млн. На подходе еще 90 млн
совые технологии» (БФТ) — дважды удалось доказать в суде свое право на 60,3 млн руб., которые ранее были ею переданы в банк для обеспечения исполнения контракта, а позже изъяты в пользу подмосковного Минсоцразвития под предлогом нарушения перед ним БФТ контрактных обязательств. С иском о возврате своих денег БФТ обратились в Арбитражный суд Московской области в июне 2017 г. В октябре суд по
|21.10.2014
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Росреестр и Правительство Московской области заключили соглашение об информационном обмене
вской области Андрей Воробьев. Соглашением предусмотрено информационное взаимодействие Росреестра и Правительства Московской области с целью обеспечения качества и доступности государственных у
|18.01.2013
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«1С-Рарус» автоматизировал бухгалтерский учет в Комитете Московской области по долевому жилищному строительству
Компания «1С-Рарус» сообщила об автоматизации бухгалтерского учета в Комитете Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью.
|17.10.2008
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РОСНАНО заключило соглашение с правительством Московской области
17 октября 2008 года в Доме Правительства Московской области (г. Красногорск) Российская корпорация нанотехнологий (
|20.08.2008
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Главное управление региональной безопасности Московской области приобретет компьютеры
она № 32207 по выбору ИТ-поставщиков. Так, исполнителю контракта предстоит выполнить поставку ПК, ноутбуков, МФУ, принтеров и КПК. Начальная стоимость контракта составляет 1 631 400 руб. Прием заявок Главное управление региональной безопасности Московской области завершит 1 сентября. Приступить к проведению аукциона рассчитывает 16 числа. Подробную аукционную информацию предоставляет на офи
|15.10.2007
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Минстройкомплекса МО переходит на СЭД «Дело»
ях) и администрациях районов внедрено свыше 600 рабочих мест СЭД «Дело». Таким образом, внедрение в Министерстве строительного комплекса Московской области системы «Дело» стало очередным этапом
|13.09.2007
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Правительство Московской области приобрело дополнительные АРМ «Дела»
тва и документооборота органов государственной власти и местного самоуправления Московской области, Правительством Московской области в сентябре 2007 г. были приобретены 22 дополнительных АРМ С
Правительство Московской области замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Шадаев Максут 774 19
|Хайруллин Айрат 82 12
|Рымар Максим 50 10
|Лысенко Эдуард 285 9
|Ципорин Павел 86 9
|Корчивой Станислав 15 9
|Албычев Александр 127 9
|Паршин Максим 309 9
|Терещенко Денис 71 9
|Малков Павел 50 9
|Куртяник Надежда 128 7
|Белов Кирилл 19 7
|Фридштанд Андрей 11 7
|Исаев Алексей 14 7
|Краснов Александр 51 7
|Горбунов Сергей 22 7
|Горский Николай 9 7
|Семенова Марина 9 7
|Зубанов Андрей 9 7
|Пущаков Сергей 10 7
|Катамадзе Анна 74 6
|Петров Михаил 135 6
|Наумов Олег 15 6
|Черников Алексей 51 5
|Касаткин Алексей 9 5
|Рустамов Рустам 307 5
|Власов Сергей 98 5
|Рудзевич Мария 36 5
|Попов Алексей 330 5
|Федулов Владислав 72 5
|Кудрин Алексей 115 5
|Орловский Виктор 351 5
|Гребенщиков Дмитрий 29 5
|Слышкин Василий 110 5
|Кожевников Сергей 20 5
|Мартынова Елена 66 5
|Шпак Василий 148 5
|Чернышенко Дмитрий 517 5
|Кирюшин Сергей 72 5
|Петрушин Андрей 95 5
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