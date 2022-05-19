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Правительство Московской области Губернатор Московской области органы государственной власти

Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти


19.05.2022 «БФТ-холдинг» завершил проект по созданию «Витрины данных» МФЦ для Мингосуправления Московской области

«БФТ-холдинг» завершил проект по созданию «Витрины данных» МФЦ для Мингосуправления Московской области. Благодаря этому проекту жители области смогут видеть заявления, с которыми ранее обращались в МФЦ, через личный кабинет портала госуслуг. Заявителям также н
23.05.2018 «Визор» обеспечил мониторинг оперативной обстановки при проведении акции «Лес Победы»

сего мероприятие посетило около 300 тыс. человек. Одним из организаторов акции «Лес Победы» являлся Комитет лесного хозяйства – центральный исполнительный орган государственной власти Московско
22.01.2018 «Дочка» IBS наказала подмосковное Минсоцразвития на 60 млн. На подходе еще 90 млн

совые технологии» (БФТ) — дважды удалось доказать в суде свое право на 60,3 млн руб., которые ранее были ею переданы в банк для обеспечения исполнения контракта, а позже изъяты в пользу подмосковного Минсоцразвития под предлогом нарушения перед ним БФТ контрактных обязательств. С иском о возврате своих денег БФТ обратились в Арбитражный суд Московской области в июне 2017 г. В октябре суд по
21.10.2014 Росреестр и Правительство Московской области заключили соглашение об информационном обмене

вской области Андрей Воробьев. Соглашением предусмотрено информационное взаимодействие Росреестра и Правительства Московской области с целью обеспечения качества и доступности государственных у
18.01.2013 «1С-Рарус» автоматизировал бухгалтерский учет в Комитете Московской области по долевому жилищному строительству

Компания «1С-Рарус» сообщила об автоматизации бухгалтерского учета в Комитете Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью.

17.10.2008 РОСНАНО заключило соглашение с правительством Московской области

17 октября 2008 года в Доме Правительства Московской области (г. Красногорск) Российская корпорация нанотехнологий (
20.08.2008 Главное управление региональной безопасности Московской области приобретет компьютеры

она № 32207 по выбору ИТ-поставщиков. Так, исполнителю контракта предстоит выполнить поставку ПК, ноутбуков, МФУ, принтеров и КПК. Начальная стоимость контракта составляет 1 631 400 руб. Прием заявок Главное управление региональной безопасности Московской области завершит 1 сентября. Приступить к проведению аукциона рассчитывает 16 числа. Подробную аукционную информацию предоставляет на офи
15.10.2007 Минстройкомплекса МО переходит на СЭД «Дело»

ях) и администрациях районов внедрено свыше 600 рабочих мест СЭД «Дело». Таким образом, внедрение в Министерстве строительного комплекса Московской области системы «Дело» стало очередным этапом
13.09.2007 Правительство Московской области приобрело дополнительные АРМ «Дела»

тва и документооборота органов государственной власти и местного самоуправления Московской области, Правительством Московской области в сентябре 2007 г. были приобретены 22 дополнительных АРМ С

Публикаций - 186, упоминаний - 247

Правительство Московской области замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10530 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1967 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1161 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2981 6
Microsoft Corporation 23921 6
Yandex - Яндекс 6256 6
Центр2М - Center2М 66 5
Ред Софт - Red Soft 498 5
Oracle Corporation 6446 5
Diasoft - Диасофт 664 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 940 4
Softline - Софтлайн 2282 4
Naumen - Наумен 567 4
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 103 4
7448 4
Ланит - Норбит - Norbit 325 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10317 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1152 4
Восход ФГБУ НИИ 611 4
Программный продукт ГК 60 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 3
NVision Group - Энвижн Груп 674 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2456 3
АйТи 1323 3
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 154 3
Red Hat 1262 3
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт 103 3
Новые облачные технологии (НОТ) 422 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 178 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1573 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 288 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8307 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 271 3
Brother 189 3
Форсайт - ранее ITG Consulting 133 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 391 3
Apple Inc 11524 2
VMware 2226 2
Криста НПО 68 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 804 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6303 16
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 643 13
Мострансавто 66 12
Почта России ПАО 1971 12
Евросеть 1402 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6734 8
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 33 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 391 3
Газпром ПАО 1205 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 745 3
Московский Транспорт - Сервисный центр 39 3
Мосэнерго ПАО 125 3
РЖД МТ ППК - Московско-Тверская пригородная пассажирская компания 6 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 90 2
Остров Мечты ХК - парк развлечений 11 2
Сбер - СберТройка 14 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 21 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 4745 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 63 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 368 2
Qiwi 960 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 232 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 2
Россети Ленэнерго 1892 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 48 1
Росатом - ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 3 1
НПК - Новая перевозочная компания 1 1
Sunlight - Санлайт - ювелирная сеть 26 1
Музей-усадьба Архангельское 26 1
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства 49 1
Marussia Motors - Маруся Моторс 14 1
101Hotels.com 548 1
Международный аэропорт Борисполь - ИАТА: KBP, ИКАО: UKBB 5 1
Волга-Днепр - авиакомпания 42 1
ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 5 1
ФУД Сити ОРПЦ - оптово-розничный продовольственный центр 6 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 105 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 138 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10054 45
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5392 42
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4625 38
Правительство Москвы 2129 30
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Президент Российской Федерации 3953 19
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1275 19
Федеральное казначейство России 1621 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2597 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1097 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 735 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1672 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2551 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2151 14
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 729 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 854 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4039 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2084 12
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2501 12
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 746 1
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Хальмг Унн 1 1
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IDC - International Data Corporation 4879 2
Gartner - Гартнер 3501 2
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
CNews Рынок ИТ-услуг 124 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 28 1
РАН - Российская академия наук 1758 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 473 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 776 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1366 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 92 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 519 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 43 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 91 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 9 1
КГУ - Курганский государственный университет 7 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 14 1
ИнИС ВВТ АНО - Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники 4 1
МИИТ АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 4 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 21 1
МИОО - Московский институт открытого образования - МИПКРО - Московский институт повышения квалификации работников образования 10 1
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ИПК ТЭК ФГАОУ ДПО - Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса 1 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 3 1
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ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 42 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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