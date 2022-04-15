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Алания Тенгиз

СОБЫТИЯ


15.04.2022 «Ростелеком» крупно оштрафован за недоработки по электронному правительству. Работы еще на 100 миллионов не приняты 1
12.04.2022 В ИТ-«дочке» «Ростелекома» сменился четвертый гендиректор за три года 1
12.04.2022 Генеральным директором АО «РТ Лабс» назначен Тенгиз Алания 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Алания Тенгиз и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТЛабс 210 3
Ростелеком 10948 3
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ КИС - РТ Комплексные инновационные системы 5 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Softline - Софтлайн 3743 1
9594 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
БАРС Груп 579 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 43 1
Совкомбанк ПАО 316 1
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Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
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ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 1
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 128 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 1
Apple Pay 519 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
Хуснояров Фарит 22 4
Шадаев Максут 1210 2
Турчак Алексей 1 1
Трачук Алексей 4 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Казахстан - Тенгиз - нефтегазовое месторождение 7 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
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