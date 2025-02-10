Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168302
ИКТ 13085
Организации 10264
Ведомства 1444
Ассоциации 970
Технологии 3387
Системы 25072
Персоны 71808
География 2736
Статьи 1507
Пресса 1182
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2566
Мероприятия 843

ФАС РФ Антикартель



10.02.2025 Обнаружен картельный сговор на 32 торгах при поставке ПК для нацпроекта «Образование» 2
09.12.2024 Правительство поддержало законопроект о цифровизации работы антимонопольной службы 1
21.11.2024 В России разработали систему для выявления с помощью ИИ картельных сговоров при госзакупках 2
13.08.2024 Сорван второй подряд конкурс на создание ГИС «Антикартель». Теперь из-за требования провести все подготовительные работы за три дня 1
25.07.2024 Разорван многомиллионный контракт на разработку ГИС «Антикартель». ФАС будет искать нового подрядчика 2
06.10.2010 ФАС России запустила сайт для борьбы с картельными сговорами 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

ФАС РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 364 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 2
SAP SE 5280 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 21 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2187 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 554 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4983 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5941 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13559 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6593 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30841 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 651 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25447 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11410 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6118 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11028 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 287 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 984 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2141 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3233 2
ФНС РФ - ГИРБО - Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности - Ресурс БФО 3 2
Федеральное казначейство - ГИС Торги 3 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 59 1
Григоренко Дмитрий 79 1
Кинев Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7468 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52179 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4990 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2194 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3661 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3960 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6155 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8068 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1878 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1057 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339803, в очереди разбора - 769438.
Создано именных указателей - 168302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще