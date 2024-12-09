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ИТ в госсекторе
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Правительство поддержало законопроект о цифровизации работы антимонопольной службы

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который легализует использование цифровых технологий для выявления картелей в госзакупках. Документ предусматривает запуск ГИС «Антикартель». Система позволит в автоматизированном режиме анализировать данные о проведении государственных и муниципальных закупок, а также выявлять картельные сговоры, когда участники торгов договариваются о заключении контрактов по завышенным ценам или с минимальным снижением от начальной стоимости. Это не только нарушает принципы честной конкуренции, но и ведет к неэффективному использованию бюджетных средств.

«Основная задача системы — не только фиксировать нарушения, но и выявлять риски таких нарушений. ГИС будет применять риск-ориентированный подход, который обеспечит приоритизацию мониторинга, улучшит точность выявления подозрительных сделок и адаптируется к изменениям на рынке», — сказал заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

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безопасность

Проект ГИС «Антикартель» уже включен в новый нацпроект «Экономика данных и цифровизация госуправления».

Запуск данной системы станет важным шагом к созданию конкурентной среды на российском рынке, что приведет к снижению цен, оптимизации бюджетных расходов и улучшению качества товаров и услуг для потребителей.

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