09.12.2025 Система маркировки товаров в новом году начнет автоматически штрафовать продавцов 1
18.11.2025 Минцифры разработало законопроект о «Гостехе» с целью систематизировать роли, права и обязанности всех участников 1
15.07.2025 В России создадут ГИС контроля за оружием 2
08.07.2025 Деньги россиян спасены. Сайтам запретят автоматически списывать плату за подписки 2
28.04.2025 Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об уголовной ответственности для дропперов 2
28.04.2025 Россиян хотят сажать на шесть лет за неправильное пользование банковскими картами. Кто в зоне риска 2
16.12.2024 Дмитрий Григоренко: Правкомиссия поддержала новый механизм защиты сделок с недвижимостью в онлайне 1
09.12.2024 Правительство поддержало законопроект о цифровизации работы антимонопольной службы 2
28.09.2023 В России появится реестр алиментщиков. Имена злостных неплательщиков будут раскрыты для всех 2
04.04.2023 В России готовятся возродить продажу алкоголя онлайн 2
26.04.2022 Власти потребовали установить зарядки для электромобилей на каждой российской парковке 1
02.07.2019 В России началась легализация электронных трудовых книжек 1
10.11.2017 В России сократят срок выдачи биометрических загранпаспортов 1
14.04.2017 В России ввели электронные больничные 1
03.08.2015 Национальная электронная библиотека готова обрести законный статус 1
18.04.2014 Таможня сможет выдавать электронные решения по классификации товаров 1
25.03.2014 МВД предложило усилить ответственность за изготовление и сбыт скимминговых устройств 1
09.07.2013 Правительство РФ создает единую базу по учету граждан 1
04.06.2013 Правительство рассмотрит законопроект, направленный на совершенствование системы экстренных вызовов 1
14.05.2013 Органы власти России выложат свои данные для навигации в интернет 1
02.04.2013 Правительство готовит законопроект о «Федеральной информационной адресной системе» 1

Сканикс 5 1
Nginx - Энджайникс 186 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1075 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 367 1
Восход ФГБУ НИИ 683 1
Сулим и Партнёры 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 136 1
Hyundai Motor Company 419 1
Tesla Motors 427 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 280 1
Volkswagen Audi Group 223 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 110 1
Почта России ПАО 2245 1
Лента - Утконос 178 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 28 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 253 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 237 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
АЮР - Ассоциация юристов России 50 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 875 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2692 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3275 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 2
Электронная библиотека - Electronic Library 260 1
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 94 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 868 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2462 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1752 1
Оцифровка - Digitization 4933 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1658 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3081 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 729 1
Биометрический паспорт 38 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2366 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 614 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 1
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 150 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 3
Porsche Taycan 9 1
FreePik 1435 1
ФАС РФ - Антикартель ГИС 11 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Моя школа 25 1
Volkswagen Audi e-tron - электромобиль 10 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 603 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 117 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 345 1
Oracle Java - язык программирования 3328 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 614 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 135 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 77 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 139 1
Nissan Leaf - электромобиль 55 1
Tata Motors - Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 11 1
C/C++ - Язык программирования 839 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
Григоренко Дмитрий 180 5
Груздев Владимир 18 4
Пасенко Илья 2 1
Черных-Аипов Даниил 2 1
Вислый Александр 20 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Путин Владимир 3349 1
Володин Вячеслав 97 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Польша - Республика 2001 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 712 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 687 1
Литва - Литовская Республика 664 1
Европа Западная 1492 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 1
Япония 13547 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 990 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 13
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
Паспорт - Паспортные данные 2734 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 537 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 432 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 381 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 237 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 47 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1338 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 563 1
Федеральный закон 22-ФЗ - О навигационной деятельности 13 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 371 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 1
Миграция населения - Миграционные службы 435 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 181 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 356 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1749 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 57 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 178 1
Ведомости 1233 4
Российская газета 275 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Известия ИД 704 1
Автостат 44 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
