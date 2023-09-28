В России появится реестр алиментщиков. Имена злостных неплательщиков будут раскрыты для всех

Какие данные будут в реестре

Реестр неплательщиков алиментов, привлеченных к административной и уголовной ответственности за невыполнение своих обязательств, появится в России. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект этого закона.

Документы, созданные по работам итогам работы заседания правительственной комиссии пока не опубликованы. Однако уже известно, что управлять реестром неплательщиков алиментов будет Федеральная служба судебных приставов (ФССП). По данным «Известий», реестр станет частью банка данных в исполнительном производстве, который ведет ФССП.

В июне 2022 г. был принят закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Из него стало известно, что в общедоступную часть реестра будут включены полное имя должника, место и дата его рождения, дата принятия судебного акта о привлечении должника к уголовной или административной ответственности, дата возбуждения исполнительного производства, сумма непогашенной задолженности по исполнительному документу, данные об объявлении розыска должника и некоторые иные сведения.

Также в соответствии с данным законом в течение пяти дней с момента погашения задолженности по алиментам должник исключается из реестра должников по алиментным обязательствам.

Увеличение нагрузки на судебных приставов

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что вести реестр будут в электронном виде, порядок его формирования определит главный судебный пристав, а общедоступная часть сведений будет опубликована на официальном сайте ФССП России. "Принятие закона позволит создать четкий механизм действий приставов в подобных ситуациях, но повысит нагрузку на них. Также оспаривать сделки должников по алиментам, с помощью которых они пытались скрыть свое имущество, будет возможно, даже если она свершилась еще до решения суда о назначении алиментов, но будет необходимо доказать, что сделка совершалась с целью уклонения от их выплаты", - дополнил Владимир Груздев.

В разработанном Министерством юстиции России законопроекте внесли ясность, что злостным неплательщиком является человек, который был привлечен к административной или уголовной ответственности по этой статье.