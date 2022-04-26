Власти потребовали установить зарядки для электромобилей на каждой российской парковке

Число зарядных станций для электромобилей в России может вырасти в кратчайшие сроки. Государство готовит поправки к законам, требующие размещения таких станций на каждой парковке и на каждой стоянке по всей стране. Решать эту задачу будут владельцы дорог и местные органы власти.

Дело сдвинулось с мертвой точки

В России в самом ближайшем будущем может резко увеличиться число уличных зарядных станций для автомобилей. Как пишет «Интерфакс», власти хотят обязать устанавливать их на уровне закона на всех парковках и стоянках.

Такое требование содержится в пакете поправок к действующему в России законодательству, рассмотренных и одобренных правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

По информации издания, после вступления в силу новых поправок обязанность по оснащению парковок и стоянок станциями для подзарядки электромобилей и гибридов ляжет на плечи местных органов власти и владельцев автодорог.

«Правительственная комиссия одобрила проект закона, который предусматривает ряд важных мер, в частности, обязанность выделять в городах парковочные места, оборудованные зарядными устройствами для электромобилей и гибридных автомобилей», – отметил член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Зарядок катастрофически не хватает

Станций зарядки в России, с учетом ее площади, очень мало. По информации 2ГИС, в ноябре 2021 г. в стране их было всего 529.

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При этом найти зарядку для электрокара на трассе или в небольшом населенном пункте – это пока еще очень большая удача. 100 из имеющихся 529 станций дислоцируются в крупных городах, в основном, в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и Иркутске.

Для сравнения, еще в конце 2020 г. в России было свыше 30,2 тыс. заправок для машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Владельцам электромобилей чаще всего приходится заряжать свои машины от обычных бытовых розеток. В этом случае на полную подзарядку, как правило, уходят долгие часы. А отсутствие станций на трассах исключает поездки на электрокарах на дальние расстояния. Исключения составляют лишь гибриды, в которых есть классический ДВС.

Цели властей

Владимир Груздев рассказал, в чем заключается основная цель принятия поправок, которые должны привести к стремительному росту сети станций зарядки. Данная инициатива направлена в первую очередь на создание условий, способствующих популяризации в России экологически чистого транспорта и развитию в стране его производства.

«Согласно концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на период до 2030 г., к 2030 г. 10% всех производимых на территории России автомобилей должны быть оборудованы батареями и электродвигателями», – сказал Владимир Груздев.

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Следует отметить, что на апрель 2022 г. в России не существовало ни одного отечественного легкового электромобиля или хотя бы гибрида. Работа по их созданию ведется в недрах множества компаний, в том числе и предприятий с госучастием, но никто еще не довел процесс до серийной сборки и продажи в автосалонах.

Что касается иностранных брендов, то подавляющее их большинство в настоящее время или покинули российский рынок на фоне санкций Запада, или вот-вот сделают это. В российском ассортименте большинства оставшихся компаний, например, Kia и Hyundai, электромобилей или гибридов нет, тогда как в глобальном модельном ряду они присутствуют.

«Серый» рынок выручает

Даже до массового бегства из России мировые автогиганты почти не предлагали россиянам приобрести новый электромобиль. Из последних новинок на российском рынке можно вспомнить лишь китайский компактный кроссовер JAC iEV7S на переднем приводе. Он появился в России в конце 2020 г. В премиум-сегменте имеются, к примеру, британский Jaguar I-Pace и немецкие Audi e-tron и Porsche Taycan.

Тем временем, по итогам 2021 г. в России было куплено 2254 новых электромобиля, а это в 3,1 раза больше, чем в 2020 г. (данные агентства «Автостат»). Около трети российского рынка новых электромобилей приходится на американскую Tesla – за 2021 г. россияне купили 736 таких машин. При этом официального представительства Tesla в России на апрель 2022 не существовало. Другими словами, в данном случае автомобили завозились в страну по «серым» схемам.

Российские proxy занимают рынок Техника

На втором месте по популярности у россиян находятся электрокары Porsche (581 шт. за 2021 г.), а замыкает тройку лидеров компания Audi (387 шт.). За ней следует Nissan (131 шт.), но продажи электромобилей японского вендора за год просели на 9%, тогда как компании из топ-3, напротив, показали рост продаж.

Многие россияне, желающие пробовать себя в роли владельца электромобиля, обращают внимание на рынок подержанных машин. Особым спросом в России пользуется Nissan Leaf первого поколения, вышедшего в начале прошлого десятилетия.

В сумме российский рынок электромобилей исчисляется тысячами штук, а стремительный взлет продаж новых экземляров свидетельствует об интересе россиян к ним.