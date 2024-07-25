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Разорван многомиллионный контракт на разработку ГИС «Антикартель». ФАС будет искать нового подрядчика

После расторжения контракта ФАС во второй раз опубликовала тендер на создания ГИС для противодействия картелям нарушений антимонопольного законодательства на торгах — ГИС «Антикартель».

ГИС «Антикартель»

Федеральная антимонопольная служба опубликовала тендер для разработки системы противодействия картельных сговоров и нарушений антимонопольного законодательства на торгах, в целом.

Как указано в техническом задании, новая ГИС будет работать с помощью искусственного интеллекта и анализа больших данных. Система сможет осуществлять автоматический анализ 100% закупочных процедур по отдельным показателям нарушения антимонопольного законодательства (АМЗ), что позволит значительно снизить нагрузку на сотрудников ФАС России и сэкономить бюджет организации.

ГИС «Антикартель» будет интегрирована в большинство информационных ресурсов: ЕИС, ГИС Торги, СЭД ФАС России, ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Ресурс БФО, ГИС «Независимый регистратор».

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ФАС ищет нового подрядчика для разработки ГИС «Антикартель»

Среди возможностей системы — создание витрин данных и специального раздела со статистическими данными, что обеспечивает доступ к богатому массиву информации и облегчит анализ текущей ситуации. Реализация сервисов обработки пользовательских данных и данных внешних информационных систем позволит не только выявлять признаки нарушений, но и оперативно реагировать на них.

Тендер на разработку был опубликован на сайте госзакупок 19 июля 2024 г. Будущие исполнители контракта смогут подать заявки до 5 августа. Выбор подрядчика пройдет 8 августа. На разработку ФАС выделила 240,8 млн руб. Также любопытен тот факт, что данный тендер Служба публикует уже не в первый раз

Сорванный контракт

Такой же тендер ФАС публиковала 27 апреля 2024 г. 28 мая Служба заключила контракт с интегратором ИТ-систем ООО «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг», контрольный пакет акция которого принадлежит «Росатому», а именно «Русатом - Цифровые решения».

Однако, 24 июня ФАС расторгла контракт, исполнение которого вызвало ряд замечаний со стороны заказчика. Согласно тексту решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заказчик отметил, что первый этап выполнения работ был исполнен ненадлежащим образом.

В документе подчеркивается, что исполнитель получил три дня для исправления выявленных недостатков, однако необходимых корректировок исполнителем не было внесено. В результате, ФАС приняла решение о расторжении контракта.

CNews отправил запрос в ФАС, чтобы выяснить подробности расторжения контракта и ожидает ответов.

Подробности работы системы

Как следует из технического задания к тендеру, большая часть «Антикартеля» будет развернута на платформе «Гостеха». Кроме того, необходимо обеспечить поддержку технологий виртуализации и контейнеризации, применяемых в рамках платформы. Архитектура системы должна формироваться с использованием микросервисного подхода.

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В документах указан минимальный объем базовых сервисов, которые будут развернуты в «Гостехе». Среди них сервисы аутентификации, который обеспечит безопасный доступ пользователей и сервисы управления очередями сообщений и журналирования, создающие устойчивую основу для обмена данными и отслеживания событий.

Также к базовым сервисам относятся сервис мониторинга и аудита, которые позволят контролировать состояние системы и обеспечивать ее безопасность. Кроме того, сервис управления микросервисами обеспечит гибкость и масштабируемость платформы, в то время как сервисы транзакционной и ширококолоночной СУБД будут отвечать за хранение и обработку данных.

Для интеграции с государственной системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) будет предусмотрен специальный компонент. Не обойдется и без объекта хранения данных, который станет важной частью архитектуры платформы.

Однако, в документах ФАС пишет, что окончательный перечень базовых сервисов будет утвержден в процессе согласования с оператором единой цифровой платформы. Этот этап пройдет в рамках частного технического задания.

Антон Мушинский

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