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Обнаружен картельный сговор на 32 торгах при поставке ПК для нацпроекта «Образование»

ФАС выявила нарушение антимонопольного законодательства сразу на 32 торгах по поставке ПК и другого учебного оборудования в рамках национального проекта «Образование».

Нарушение антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель на торгах по поставке учебного и компьютерного оборудования на территории шести регионов в рамках национального проекта «Образование», сообщил ТАСС.

По информации ФАС, нарушения антимонопольного законодательства обнаружены в действиях ООО «Сигма», ООО «Империум», ООО «А1» и одного индивидуального предпринимателя.

Нарушителям грозят административные штрафы.

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Министерство Просвещения
Поставщики вступили в антиконкурентный сговор на торгах по поставке компьютерного оборудования в учебные заведения российских регионов

Одной из целей нацпроекта «Образование», как указано на сайте Минпросвещения России, является оснащение современным оборудованием школ, техникумов, колледжей и центров дополнительного образования в том числе в сельской местности. Расходы бюджета на проект, по данным Минцифры, приведенным на его сайте, только в 2024 г. составили 237,2 млрд руб.

Что выяснила ФАС

Представители ФАС уточнили, что целью участвовавших в антиконкурентном соглашении поставщиков учебного и компьютерного оборудования в образовательные учреждения было поддержание цен на 32 торговых процедурах.

Указанные торги проходили на территории Республики Бурятия, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Архангельской, Брянской и Новгородской областей.

Общая сумма государственных контрактов составила 276,7 млн руб.

Сговоры с целью повышения цен

В мае 2024 г. российские власти обнаружили синхронное повышение цен несколькими продавцами беспроводных наушников на маркетплейсах. Несколько продавцов с октября 2023 г. по февраль 2024 г. с помощью общего чата в мессенджере координировали свою деятельность и синхронно поднимали цены.

А в сентябре 2024 г. был выявлен сговор на торгах при реализации национального проекта «Цифровая экономика». Цена контракта тогда составила 71,8 млн руб.

В нарушениях при проведении в 2022 г. аукциона на оказание услуг по организации процессов печати, копирования и сканирования в государственных органах Московской области были заподозрены государственное казенное учреждение (ГКУ) Московской области «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» (МОЦИКТ) и подрядчика ООО «Нетворк».

Борьба с картелями

Как писал CNews в ноябре 2024 г. аспирант ВШЭ Константин Ефимов разработал ИИ-модель, способную с точностью до 91% предсказывать признаки картельных сговоров на торгах, основываясь на анализе поведения участников. Для ее обучения использовались данные 89 тыс. аукционов по 223-ФЗ за пять лет (2016-2020 гг.) и около 1,1 тыс. решений ФАС по делам о картелях. В самом ведомстве есть запрос на подобную автоматизацию — ее собственный тендер на создание подобной системы срывался два раза.

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Телеком

Тендер на разработку ГИС «Антикартель» был опубликован 27 апреля 2024 г., но заключенный с ООО «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг» контракт расторгли из-за исполнения работ ненадлежащим образом. Повторная госзакупка ФАС на 240,8 млн руб. с целью создания «Антикартеля» тоже была приостановлена в августе 2024 г., на этот раз по жалобе участника электронного аукциона — ООО «Национальный Центр Информатизации» («НЦИ») на установление заведомо неисполнимых сроков исполнения.

В декабре 2024 г. Минцифры подготовило проект постановления, усиливающего контроль за ИT-расходами госорганов. Предлагается закрепить порядок их определения и вносить в специальный реестр. Расходы на ИT-активы, которые создаются впервые, будет согласовывать подкомиссия по ключевым проектам цифровой трансформации правительственной комиссии по цифровому развитию.

Анна Любавина

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