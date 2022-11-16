PIX RPA выбрана целевой платформой роботизации бизнес-процессов Московской биржей

PIX Robotics выбрана Московской биржей в качестве вендора роботизированной автоматизации процессов (RPA).

Для Московской биржи роботизация — одно из перспективных направлений быстрой автоматизации для повышения эффективности внутренних бизнес-процессов. После перехода на платформу PIX RPA биржа оптимизировала процессы и увеличила количество роботов, снизив, таким образом, нагрузку на сотрудников по выполнению рутинных операций. Это позволило повысить пропускную способность при выполнении однотипных операций и высвободить ресурсы на решение других кейсов. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Елена Березовская, директор по эффективности бизнес-процессов Московской биржи: «Программные роботы стали неотъемлемой частью набора инструментария повышения эффективности бизнес-процессов компании. При выборе целевого решения важным критерием было наличие необходимых возможностей платформы, которая позволила бы как оперативно перевести уже действующих роботов, так и сохранить темп разработки и внедрения новых цифровых помощников. Команда PIX Robotics оперативно дополняла нужный функционал платформы, что позволило обеспечить непрерывность производственного цикла и оперативно выводить роботов в действие».

В работе и дальнейших планах компании максимизация оптимизационных эффектов от применения инструментария RPA. Также роботы становятся участниками полноценных интеграционных взаимодействий в случаях, где применение иных информационных систем нецелесообразно. Универсальность платформы позволяет использовать определенный набор функций в зависимости от типа решаемой задачи, что определяет широкий спектр применения технологии для процессов Московкой биржи.

«Московская биржа управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями и другими инструментами. Мы рады, что такая крупная компания, которая видит большой потенциал в программной роботизации и которая развивает сильную практику центра компетенций, теперь строит процессы на платформе PIX RPA», — сказал Вячеслав Мусолов, коммерческий директор PIX Robotics.

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PIX Robotics — российский разработчик RPA-платформы PIX для роботизации бизнес-процессов для среднего и крупного бизнеса, резидент инновационного центра «Сколково». Платформа PIX входит в реестр отечественного ПО, отвечает требованиями государственных регуляторов, полностью соответствует 152-ФЗ, отличается повышенной стабильностью, защитой от кибератак и возможностью работы в закрытом контуре. PIX — первая платформа с BPM-системой внутри для централизованного управления программными роботами, а встроенный модуль ML позволяет обучать роботов и делать их гибкими в принятии решений. На платформе PIX роботизируют процессы Счетная палата России, «Главгосэкспертиза», ИЭМЗ «Купол», «Росэнергоатом», «Спортмастер», Bonduelle, Globus и др.

MOEX Group (группа «Московская биржа») – российский биржевой холдинг, управляющий многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, драгоценными металлами и товарами. В MOEX Group входят Национальный расчетный депозитарий (НРД) – центральный депозитарий России, а также Национальный клиринговый центр (НКЦ), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.