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ИЭМЗ «Купол» совершенствует ИТ-инфраструктуру с помощью решения «Киберпротекта»

Система резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер Бэкап» развёрнута на Ижевском электромеханическом заводе «Купол». Об этом CNews сообщил представитель компании «Киберпротект.

ИЭМЗ входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей», являясь головным заводом-изготовителем систем ПВО малой дальности, таких как ЗРК «Тор».

Высокие оборонные технологии на предприятии применяются и при выпуске гражданской продукции.

После ухода с российского рынка зарубежных вендоров специалистам ИЭМЗ «Купол» предстояло выбрать новую, полностью импортонезависимую систему резервного копирования, которая обеспечивала бы защиту всего спектра данных, в том числе и критически важных.

«Мы подбирали решение от российского вендора для выстраивания надёжной, отказоустойчивой системы резервного копирования баз данных, файловых серверов и серверов приложений. Программное обеспечение должно защищать большой объём информации, в том числе объектов критической информационной инфраструктуры. Также в наш перечень требований к новому ПО входили простота развёртывания, интуитивно понятный интерфейс, стабильная работа при минимальном участии администраторов», — сказал заместитель генерального директора ИЭМЗ «Купол» Сергей Люльченко.

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По совокупности всех факторов команда остановила свой выбор на флагманском решении компании «Киберпротект» — системе резервного копирования данных любой сложности «Кибер Бэкап».

«Создав собственный ЦОД с большим ресурсом мощности и надёжности и перейдя на отказоустойчивое отечественное решение для бэкапа от компании "Киберпротект", мы полностью решили задачи по хранению и защите важных данных. Теперь вся значимая для нас информация, в том числе критически важная и конфиденциальная, хранится, обрабатывается и защищается централизованно, с высоким уровнем безопасности», — сказал Сергей Люльченко.

На текущий момент новая СРК защищает свыше 30 ТБ ценных данных оборонного предприятия. В числе плюсов системы специалисты ИЭМЗ «Купол» отметили её функциональность и скорость работы при резервном копировании. «Кибер Бэкап» работает стабильно и уже успел на деле доказать свою надёжность в процессе восстановления информации при потере файлов и повреждении дисков.

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