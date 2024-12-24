Нижнетагильский технологический институт (филиал) УрФУ имени Б.Н. Ельцина переходит на отечественное ПО

Нижнетагильский технологический институт (филиал) Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) делится промежуточными результатами миграции с западных решений на отечественное программное обеспечение, разработанное «Группой Астра». В рамках реализации проекта импортозамещения вуз выбрал операционную систему Astra Linux и службу каталога ALD Pro в качестве ключевых компонентов своей ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Переход на Astra Linux и ALD Pro позволит обеспечить безопасность и независимость учебного процесса, а также более эффективно использовать ресурсы, поддерживая отечественных разработчиков. Первый этап миграции на российское программное обеспечение осуществился благодаря вкладу сотрудников «Группы Астра», которые предоставляли круглосуточную техническую поддержку на всех уровнях проекта. Для упрощения и ускорения адаптации университетских работников к новым условиям были разработаны методические материалы и инструкции по использованию операционной системы.

В планах института — дальнейшее расширение проекта по импортозамещению, включая приобретение программных продуктов из портфеля «Группы Астра». В данный момент пилотные тестирования ведутся в отношении инфраструктурных платформ VMmanager и DCImanager, VDI-решения Termidesk и системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup.

Также «Группа Астра» развивает образовательный блок, представленный проектами «Астра-университет» и «Астра-колледж», направленными на подготовку специалистов, владеющих навыками администрирования отечественного ПО. В 2025 г. в Нижнем Тагиле откроется первый учебный центр под эгидой вендора, который будет способствовать повышению квалификации в области информационных технологий.

«Сегодня одна из главных задач, поставленная руководством нашей страны, – переход на отечественное оборудование и программное обеспечение. Предыдущее ПО, используемое нами, этим условиям не отвечало, поэтому в рамках политики импортозамещения мы выбрали отечественные сертифицированные решения. Считаю, что это важный шаг в укреплении технологического суверенитета России и развитии научно-образовательной среды в регионе, а также возможность для нашего института находиться в авангарде цифровой трансформации», — отметил директор Нижнетагильского технологического института (филиала) УрФУ Владислав Потанин.

«Нам как разработчикам инфраструктурного ПО приятно осознавать, что большинство российских университетов переходит на наши решения. Продукты «Группы Астра» зрелые, не уступают софту зарубежных вендоров и соответствуют требованиям, предъявляемым к программному обеспечению в образовательных организациях. Убежден, что, выбрав наши ИТ-решения и обучающие проекты, тагильский вуз получит дополнительную возможность максимально эффективно реализовывать задачи в рамках своей деятельности», – сказал Роман Борисов, заместитель коммерческого директора по работе образовательного сектора «Группы Астра».